(Toronto) L’éditeur du Toronto Star, Jordan Bitove, prendra le contrôle exclusif de la société mère du quotidien dans le cadre d’un accord d’arbitrage avec le copropriétaire Paul Rivett, selon des médias citant des sources anonymes, mettant fin à un différend tendu entre les anciens partenaires.

La Presse Canadienne

Torstar détient également le groupe de journaux Metroland et des journaux locaux, dont le Hamilton Spectator.

M. Bitove conservera également une participation importante dans VerticalScope Holdings, une entreprise technologique qui possède 1200 sites web spécialisés.

Le règlement intervient deux mois après que le partenaire commercial de M. Bitove, Paul Rivett, a déposé une requête auprès de la Cour supérieure de l’Ontario demandant une ordonnance du tribunal pour dissoudre NordStar Capital, qui a acheté Torstar en 2020 pour 60 millions.

Dans la requête au tribunal, M. Rivett a cité des dommages « irréparables » à sa relation avec M. Bitove et a déclaré que les deux hommes ne pouvaient plus travailler ensemble.

Après que la demande soit devenue publique, les deux hommes d’affaires ont accepté de déplacer leur différend juridique vers un processus de médiation-arbitrage.

M. Rivett a affirmé que M. Bitove avait changé d’avis sur les plans précédemment convenus, qu’il n’avait pas fourni de budget pour le Toronto Star, qu’il n’avait pas offert une bonne gouvernance d’entreprise et qu’il avait fait fi de ses responsabilités envers Torstar et NordStar.

M. Rivett a également demandé au tribunal de nommer PricewaterhouseCoopers pour gérer une vente d’actifs afin de résoudre « l’impasse » entre les deux hommes.

Les deux hommes étaient des partenaires égaux dans NordStar, qui possède également le site de nouvelles en ligne iPolitics et les paris sportifs NorthStar Gaming. NordStar a également des investissements dans La Presse Canadienne et Blue Ant Media, et est un actionnaire de VerticalScope.

Avant de faire équipe avec M. Bitove, qui faisait partie du consortium de propriété qui a construit le SkyDome, aujourd’hui connu sous le nom de Rogers Centre. M. Rivett était précédemment président de Fairfax Financial.

Torstar détient un investissement dans La Presse Canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec des filiales du Globe and Mail et le quotidien La Presse.