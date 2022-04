PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE -TORONTO, Ontario: Concours Canadien de Journalisme The Globe and Mail Center Vue centre ville, Toronto Star et hotel Westin -03 MAI 2019 -ACTUALITES

(Toronto) Le Toronto Star, un des plus grands quotidiens du Canada, a annoncé mercredi avoir choisi une nouvelle présidente et cheffe de la direction.

La Presse Canadienne

Marina Glogovac occupera le plus haut poste de direction du journal à compter du 1er juin.

Mme Glogovac, actuellement présidente et cheffe de la direction de la société de financement CanadaHelps, a de l’expérience en commerce électronique, en technologie et en média, incluant chez St. Joseph’s Media et à son magazine phare « Toronto Life » ainsi qu’au « NOW Magazine ».

Elle remplacera Lorenzo DeMarchi, qui occupait le poste sur une base intérimaire et retournera occuper son poste précédent, celui de chef des investissements pour Torstar, la société mère du Toronto Star.

Paul Rivett et Jordan Bitove, copropriétaires de Torstar, ont souligné que le leadership de Mme Glogovac avec les nouveaux médias, ses connaissances technologiques et son expérience avec les abonnements numériques la plaçait avantageusement pour « l’aventure de réinvention » du « Toronto Star » et son déménagement prochain dans de nouveaux bureaux.

Entre-temps, Torstar a annoncé avoir promu Neil Oliver, actuel chef de l’exploitation de Torstar, au poste de président et chef de la direction de Metroland Media.

Torstar détient un investissement dans La Presse Canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec des filiales du Globe and Mail et le quotidien La Presse.