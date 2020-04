Les journaux régionaux pourraient durer jusqu’à l’été... si les crédits d’impôt arrivent

La coopération de quotidiens régionaux CN2I, qui regroupe notamment Le Soleil et qui a mis à pied lundi 40 % de ses employés, peut durer financièrement jusqu’à l’été prochain. À condition toutefois de toucher dans les prochaines semaines l’argent des crédits d’impôt d’Ottawa et de Québec. « On fera les comptes [exacts avec les gouvernements] plus tard, ça nous prend cet argent-là », dit Stéphane Lavallée, directeur général de CN2I.