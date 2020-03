(Calgary) Le fondateur de Shaw Communications, JR Shaw, s’est éteint lundi à l’âge de 85 ans a annoncé l’entreprise mardi.

La Presse canadienne

L’homme d’affaires qui a dirigé son entreprise jusqu’en 1998 et qui demeurait actif à la présidence du conseil d’administration est décédé « paisiblement », selon ce qu’a précisé l’entreprise par communiqué.

JR Shaw a fondé Capital Cable Television Co. Ltd., en 1966, à Edmonton. Le premier client a été branché en 1971 et Shaw est par la suite devenu l’un des plus importants câblodistributeurs au pays.

L’entreprise a également développé ses activités en tant que diffuseur à la télévision et à la radio. Le groupe porte aujourd’hui le nom de Corus Entertainment.

Plus récemment, Shaw a fait son entrée dans les technologies mobiles. Son réseau est le quatrième plus grand au pays grâce à son service Freedom Mobile.

JR Shaw aura été présent au sein de l’entreprise jusqu’à la toute fin de sa vie.