Le litige entre Bell et Québecor au sujet de TVA Sports n’est pas terminé : Bell a décidé de porter en appel la décision du CRTC qui le forçait à traiter TVA Sports de la même façon que sa propre chaîne sportive RDS, selon Pierre Karl Péladeau.

Raphael Pirro

La Presse

La décision du 19 décembre dernier sommait Bell de distribuer la chaîne TVA Sports dans son forfait télé le plus populaire, le forfait Bon, avant le 5 février prochain. Le distributeur télé Bell avait aussi l’option de trouver une autre solution, traitant TVA Sports et RDS sur un pied d’égalité.

Pierre Karl Péladeau, président-directeur général de Québecor, a publié la procédure d’appel de Bell sur son compte Twitter, dimanche après-midi.

Bell n’avait toujours pas commenté la nouvelle au moment d’écrire ces lignes.

Début janvier, le nouveau PDG de Bell, Mirko Bibic, n’était pas certain de vouloir relancer la bataille judiciaire. « Je ne suis pas d’accord avec la décision [du CRTC], avait-il dit en entrevue à La Presse. Au fond, les deux services [RDS et TVA Sports] ne sont pas comparables. On analyse le dossier. »

Initialement, Bell refusait d’inclure TVA Sports dans son forfait le plus populaire, obligeant ses abonnés à obtenir la station sportive du Groupe TVA soit en s’abonnant à un forfait plus coûteux, soit en payant pour l’obtenir à la carte. La chaîne RDS, spécialisée en distribution de contenu sportif et propriété de Bell, n’était pas soumise aux mêmes conditions.

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau PDG de Bell, Mirko Bibic

Pour protester contre cette iniquité perçue, TVA Sports avait retiré son signal aux abonnés de Bell au début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, en avril dernier. La Cour supérieure avait forcé Québecor à rétablir le signal deux jours plus tard, en attendant que le CRTC se prononce sur le fond du litige en arbitrage.

En décembre, le CRTC a tranché en faveur de Québecor. C’est ce contre quoi Bell a décidé de porter appel.

La décision avait réjoui M. Péladeau. « Nouvelle illustration des pratiques d’affaires illégales de Bell Canada dont le principal objectif sera toujours de rétablir [son] monopole en utilisant des moyens causant de lourds préjudices à des organisations innovantes et performantes comme Québecor », avait-il réagi sur Twitter.

– Avec La Presse canadienne