Le litige entre Bell et Québecor au sujet de TVA Sports n’est pas terminé : Bell a demandé à la Cour fédérale l’autorisation de porter en appel la décision du CRTC, qui le forçait à traiter TVA Sports de la même façon que sa propre chaîne sportive RDS.

Raphael Pirro

La Presse

La décision du 19 décembre dernier sommait Bell de distribuer la chaîne TVA Sports dans son forfait télé le plus populaire, le forfait « Bon », avant le 5 février prochain. Le distributeur télé Bell avait aussi l’option de trouver une autre solution pour traiter TVA Sports et RDS sur un pied d’égalité.

Pierre Karl Péladeau, président-directeur général de Québecor, a publié la procédure d’appel de Bell sur son compte Twitter, dimanche après-midi.

Le distributeur Bell a confirmé à La Presse, dimanche soir, qu’il avait entrepris les démarches pour en appeler de la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Nous avons demandé à la Cour fédérale l’autorisation de porter en appel la décision du CRTC, car nous pensons qu’elle soulève des questions juridiques qui méritent l’attention de la Cour », a confirmé par courriel Vanessa Damha, responsable des relations avec les médias chez Bell.

Début janvier, le nouveau PDG de Bell, Mirko Bibic, n’était pas certain de vouloir relancer la bataille judiciaire. « Je ne suis pas d’accord avec la décision [du CRTC], avait-il dit en entrevue à La Presse. Au fond, les deux services [RDS et TVA Sports] ne sont pas comparables. On analyse le dossier. »

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le nouveau PDG de Bell, Mirko Bibic

Initialement, Bell refusait d’inclure TVA Sports dans son forfait le plus populaire, ce qui obligeait ses abonnés souhaitant obtenir la station sportive du Groupe TVA à prendre un forfait plus coûteux ou à payer pour l’obtenir à la carte. La chaîne RDS, spécialisée en distribution de contenu sportif et propriété de Bell, n’était pas soumise aux mêmes conditions. TVA Sports compte environ 400 000 abonnés chez Bell Télé, soit environ le quart des abonnés de TVA Sports.

Pour protester contre cette iniquité perçue, TVA Sports avait retiré son signal aux abonnés de Bell au début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, en avril dernier. La Cour supérieure avait forcé Québecor à rétablir le signal deux jours plus tard, en attendant que le CRTC se prononce sur le fond du litige en arbitrage.

En décembre, le CRTC a tranché en faveur de Québecor. C’est ce contre quoi Bell a décidé de porter appel.

La décision avait réjoui M. Péladeau. « Nouvelle illustration des pratiques d’affaires illégales de Bell Canada dont le principal objectif sera toujours de rétablir [son] monopole en utilisant des moyens causant de lourds préjudices à des organisations innovantes et performantes comme Québecor », avait-il réagi sur Twitter.

Des mois de conflit

27 février 2019 : Québecor Média adresse une requête au CRTC dans laquelle il déplore que Bell n’offre pas l’accès à TVA Sports dans son forfait « Bon » et que pour avoir accès à TVA Sports, un abonné de Bell doive débourser un supplément de 14 $.

9 avril 2019 : Québecor laisse planer la possibilité de la fermeture de TVA Sports, sa chaîne sportive créée en 2011, si elle n’obtient pas de meilleures redevances de la part du distributeur télé Bell. Québecor estime que le distributeur Bell Télé devrait payer à TVA Sports une redevance mensuelle de 5 $ par abonné (comme le font d’autres distributeurs télé), au lieu de 3,59 $ comme c’est le cas actuellement.

11 avril 2019 : TVA Sports met sa menace à exécution et bloque son signal à Bell Télé au début des séries éliminatoires de la LNH.

18 avril 2019 : La Cour supérieure force le retour du signal afin de respecter les règles en vigueur. Québecor conteste cette décision du CRTC devant les tribunaux fédéraux.

19 décembre 2019 : Le CRTC donne raison à la chaîne de Québecor et tranche que la chaîne de télé TVA Sports devra être distribuée dans le forfait télé le plus populaire de Bell au même titre que RDS.

En cours : Par ailleurs, les deux parties ne s’entendent toujours pas sur les redevances d’abonnement de TVA Sports. La décision de Québecor de retirer le signal de TVA Sports à Bell a aussi entraîné plusieurs poursuites civiles devant les tribunaux québécois. Bell poursuit TVA Sports pour 150 millions de dollars au motif que TVA Sports n’aurait pas dû lui retirer son signal. En revanche, TVA Sports poursuit Bell pour 20 millions au motif que Bell ne l’a pas traitée équitablement dans la distribution de ses forfaits. Un groupe d’abonnés de Bell a aussi déposé une demande d’action collective contre TVA Sports pour 100 millions.

– Avec Audrey Ruel-Manseau et La Presse canadienne