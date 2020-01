Bell a une nouvelle présidente au Québec : Karine Moses, qui était déjà présidente de Bell Média au Québec depuis un an.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Karine Moses, qui est à l’emploi de Bell depuis 1997, devient ainsi la principale dirigeante de Bell au Québec. Elle succède ainsi à Martine Turcotte, qui a pris sa retraite récemment après 31 ans chez Bell, dont huit ans comme présidente de Bell au Québec. Karine Moses cumulera les fonctions de présidente de Bell au Québec et de présidente de Bell Média au Québec.

Mme Moses est la seule personne basée au Québec qui occupe l’un des 13 postes de la haute direction de Bell, le plus important conglomérat de télécoms au pays.

Avant d’être nommée à la direction de Bell Média au Québec l’an dernier, Mme Moses avait notamment dirigé l’équipe des ventes de Bell Média au Québec.

La nomination de Karine Moses fait partie de l’une des premières décisions du nouveau président et chef de la direction de Bell, Mirko Bibic, qui est entré officiellement en fonction lundi. M. Bibic, un Montréalais d’origine qui est basé à Toronto pour les fins de son mandat de grand patron de Bell, a nommé deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction : Karine Moses comme présidente de Bell au Québec et Claire Gillies comme présidente de Bell Mobilité. Mme Moses et Mme Gillies sont les deux seules femmes parmi les 13 membres de la haute direction de Bell.

Bell Média a aussi annoncé lundi l’embauche de Suzane Landry, qui était directrice principale des chaînes et de la programmation du Groupe TVA depuis six ans. Chez Bell Média, Mme Landry occupera sensiblement le même poste, soit celui de vice-présidente du développement de contenu et programmation de langue française.

« Suzane apporte avec elle une vaste connaissance de l’industrie qui nous permettra d’accroître notre leadership de production de contenus de langue française, d’en propulser l’innovation numérique, et de faire évoluer notre stratégie multiplateforme », a indiqué Karine Moses par voie de communiqué.