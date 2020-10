CBC et Radio-Canada comptent environ 7500 employés.

CBC supprimera plus de 130 postes, surtout à Toronto

(Toronto) CBC annonce qu’il licenciera plus de 60 employés à travers le Canada d’ici la fin de l’année dans le cadre d’un plan de restructuration qui affectera environ 130 emplois.

La Presse Canadienne

Barbara Williams, vice-présidente principale des services anglais, a déclaré dans une note adressée au personnel – dont La Presse Canadienne a obtenu copie – que des changements pour redimensionner le diffuseur public étaient nécessaires en raison de coûts plus élevés et de revenus inférieurs.

Elle a affirmé que la CBC avait créé un « budget d’urgence COVID-19 » pour faire face à la pandémie, mais que cela n’avait pas changé sa situation financière, ajoutant que le diffuseur avait commencé l’année budgétaire actuelle avec un déficit de 21 millions en raison de la baisse des revenus liés aux publicités et aux abonnements.

Selon le porte-parole de la CBC, Chuck Thompson, un total de 130 postes de divers départements de la CBC sont touchés, mais la plupart de ces compressions ont été réalisées en vertu d’employés prenant leur retraite ou par des départs volontaires. Il dit que 58 postes dans la division de l’information, des affaires courantes et des nouvelles locales sont affectés, mais que seulement 19 personnes, membres de la Guilde canadienne des médias, ont été mises à pied.

M. Thompson a indiqué que 21 autres membres de la GCM ont été licenciés dans d’autres divisions de la CBC. Parallèlement, 11 personnes affiliées au syndicat de l’Association des professionnels et des superviseurs ont également été licenciées, et les coupes ont aussi touché une dizaine de postes de direction non syndiqués.

Bien que cinq emplacements de la CBC à travers le pays soient touchés, la plupart des compressions concernent des postes établis à Toronto.

« En raison de certains changements nécessaires en ce qui concerne le redimensionnement de notre entreprise, un certain nombre de postes au sein de l’organisation ne feront plus partie de notre effectif à la fin de l’année civile », a écrit Mme Williams dans la note.

« Chaque année, nos coûts augmentent à mesure que la production de revenus dans les médias traditionnels va dans l’autre sens et, sans surprise, nous l’avons vu de manière encore plus aiguë avec la pandémie mondiale. »

CBC et Radio-Canada comptent environ 7500 employés.