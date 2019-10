Réunis en assemblée mercredi soir, les employés et cadres des six quotidiens du groupe de presse à l’abri de ses créanciers depuis le mois d’août ont voté en faveur du dépôt d’une offre d’achat axée sur le modèle coopératif.

(Montréal) Les intéressés à Groupe Capitales Médias (GCM), parmi lesquels figurent les employés et cadres de l’entreprise, devraient avoir un peu plus de temps afin de finaliser leur offre visant à reprendre le groupe de presse.

La Presse canadienne

PricewaterhouseCoopers, le syndic au dossier, demandera à la Cour supérieure du Québec, vendredi, de prolonger jusqu’au 7 novembre, soit d’environ deux semaines, l’échéance pour le dépôt des propositions.

Par courriel, Christian Bourque, le responsable de la firme dans ce dossier, a fait savoir que l’offre retenue sera soumise au tribunal le 20 novembre afin d’obtenir le feu vert. L’objectif est de finaliser la transaction le 27 novembre.

Sans fournir de chiffres, M. Bourque a indiqué que l’encaisse de GCM est « meilleure que prévu », ce qui permet de prolonger le processus.

Louis Tremblay, du journal « Le Quotidien » et porte-parole du comité provisoire à l’origine de la démarche, a accueilli favorablement l’intention de demander un délai, ce qui, à son avis, donnera plus de temps pour finaliser l’offre des employés et cadres.

Selon « La Presse », quatre potentiels repreneurs pour le groupe de presse ont manifesté leur intérêt à l’endroit du syndic. Certains convoiteraient l’ensemble de l’entreprise alors que d’autres, uniquement une partie.

GCM compte quelque 350 employés permanents et publie les quotidiens régionaux « Le Soleil », « La Tribune », « La Voix de l’Est », « Le Droit », « Le Nouvelliste » et « Le Quotidien ».

Confronté à une érosion de ses revenus, à l’instar de la plupart des médias écrits, GCM s’était placé à l’abri de ses créanciers à la fin août en obtenant au passage une aide d’urgence de 5 millions de la part du gouvernement Legault.