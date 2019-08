Médias: la crise ne s'estompe pas, selon une nouvelle étude

La crise qui saigne l'industrie des médias au Québec est loin de s'essouffler, malgré les mesures récentes prises par les gouvernements fédéral et provincial. C'est ce que confirme une nouvelle étude préparée par le chercheur Daniel Giroux, du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval.

« La situation continue à se détériorer, déclare-t-il en entrevue. Les revenus publicitaires migrent de plus en plus vers les plateformes numériques hors des médias, comme Google et Facebook. »

Chiffres à l'appui, M. Giroux note que la tendance ne s'estompe pas : au Québec, la part des revenus publicitaires allant aux géants du numérique est passée de 1 % en 2003 à 44 % en 2017.

> Consultez l'étude

À l'opposé, encore plus que la télévision, la radio et les hebdos, ce sont les quotidiens qui ont vu fondre la plus grande portion des revenus publicitaires. Durant la même période de 14 ans, ceux-ci sont passés de 31 % à 11 % au Québec.

Ce n'est pas tout. Le chercheur montre aussi du doigt la gratuité comme modèle d'affaires, qui prive les journaux d'une source supplémentaire de revenus.