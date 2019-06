Corus réalise un profit de 66,4 millions

Corus Entertainment a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 66,4 millions pour son plus récent trimestre, une augmentation dans le secteur de la publicité télévisée ayant permis de hausser ses revenus.

Le propriétaire du réseau de télévision Global, de chaînes télévisées spécialisées et de stations de radio a précisé que son profit par action avait atteint 31 cents pour le trimestre clos le 31 mai.

Ce bénéfice se comparait à une perte nette attribuable aux actionnaires de 935,9 millions, ou 4,49 $ par action, pendant la même période l'an dernier, pour laquelle l'entreprise avait inscrit une charge non récurrente de 1,01 milliard.

Sur une base ajustée, Corus a réalisé un bénéfice de 66,1 millions, ou 31 cents par action, au plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 78,1 millions, ou 37 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus du troisième trimestre ont totalisé 458,4 millions, en hausse par rapport à ceux de 441,4 millions du même trimestre l'an dernier. Les revenus tirés de la télévision ont grimpé à 421 millions, alors qu'ils étaient de 403 millions un an plus tôt. Les revenus de la radio ont reculé à 36,9 millions, contre ceux de 38,4 millions de l'an dernier.

Les analystes visaient en moyenne un bénéfice de 33 cents par action et des revenus de 452,4 millions, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

En mai, Shaw Communications a annoncé la vente de sa participation de 38 % dans Corus pour 548 millions par l'entremise d'un reclassement. Aucune partie du produit de l'opération n'a été obtenue par Corus.