Torstar affiche une perte de 7,4 millions et une baisse de revenus

Torstar a affiché mercredi une plus petite perte que l'an dernier pour son premier trimestre, tandis que ses revenus ont diminué.

L'éditeur du quotidien Toronto Star et d'autres publications a réalisé un bénéfice attribuable aux actionnaires de 7,4 millions de dollars, soit 9 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars. En comparaison, il avait affiché une perte de 14,5 millions, ou 18 cents par action, lors de la même période un an plus tôt.

Les revenus d'exploitation ont totalisé 116 millions au cours du plus récent trimestre, en baisse par rapport à ceux de 129 millions des trois premiers mois de 2018.

Sur une base ajustée, Torstar a indiqué avoir perdu 6 cents par action pour le premier trimestre de 2019, ce qui se compare à une perte ajustée de 20 cents par action pour le premier trimestre de l'an dernier.

Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 15 cents par action pour le premier trimestre, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

En plus du Toronto Star, l'éditeur possède des journaux quotidiens, communautaires et de transport en commun dans diverses villes, en plus d'une participation de 56 % dans VerticalScope, une société torontoise de médias numériques.

Torstar détient un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d'une entente conjointe avec une filiale du Globe and Mail et le quotidien montréalais La Presse.