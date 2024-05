Wall Street ouvre en ordre dispersé, la technologie et Nvidia se démarquent

(New York) La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé, jeudi, opérant une scission entre les valeurs technologiques, requinquées par les résultats mirobolants du géant des semi-conducteurs Nvidia, et le reste du marché.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones s’effritait de 0,09 %, l’indice NASDAQ avançait de 1,12 % et l’indice élargi S&P 500 prenait 0,57 %.

Plus de détails à venir.