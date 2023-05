Paris a cédé 0,21 %, Francfort 0,20 % et Milan 0,36 %. La Bourse de Madrid a finalement lâché 0,08 %, peu perturbée par la défaite du parti socialiste du premier ministre espagnol Pedro Sánchez la veille, lors des élections municipales et régionales en Espagne.

Les Bourses européennes clôturent, Londres et Wall Street en congé

(Paris) Les Bourses mondiales ont clôturé en baisse lundi, à l’issue d’une séance atone, en l’absence des investisseurs britanniques et américains, ce jour étant férié de chaque côté de l’Atlantique.

Agence France-Presse

Paris a cédé 0,21 %, Francfort 0,20 % et Milan 0,36 %. La Bourse de Madrid a finalement lâché 0,08 %, peu perturbée par la défaite du parti socialiste du premier ministre espagnol Pedro Sánchez la veille, lors des élections municipales et régionales en Espagne.

« Il y a très peu de volume et sur le marché des actions il ne se passe rien », a résumé Alexandre Baradez analyste d’IG France, « mais au-delà de l’aspect volumes, il y a une certaine retenue de la part des opérateurs » en Europe après les chiffres de l’inflation américaine vendredi.

L’indice PCE, le plus significatif pour la banque centrale américaine (Fed), a augmenté de 4,4 % sur un an en avril, contre 4,2 % le mois précédent. L’indice sous-jacent, qui exclut les secteurs aux prix volatils comme l’alimentation et l’énergie, a accéléré à 4,7 %.

Cette inflation persistante « n’écarte pas une hausse des taux directeurs à la mi-juin » de la Fed, relève Alexandre Baradez.

Wall Street a beau être fermée pour le Memorial Day, les investisseurs sont particulièrement attentifs aux contrats à terme des indices américains, qui oscillent entre +0,27 % et +0,34 %.

Ce week-end, Joe Biden et le dirigeant républicain Kevin McCarthy sont parvenus à un accord afin de relever pendant deux ans le plafond d’endettement public des États-Unis et ainsi d’éviter un défaut de paiement cataclysmique.

« Si cet accord passe au Congrès », avec en toile de fond « une inflation visiblement persistante, le marché va cogiter jusqu’à la mi-juin » sur la politique monétaire de la Fed, détaille l’analyste.

Erdogan réélu en Turquie

L’indéboulonnable chef d’État turc, Recep Tayyip Erdogan, revendique la victoire à l’élection présidentielle en Turquie, à l’issue de laquelle il a remporté plus de 52 % des suffrages, selon des résultats portant sur plus de 99,85 % des bulletins du second tour.

L’indice BIST 30 de la Bourse d’Istanbul a progressé de plus de 4 %.

La livre turque a quant à elle été pénalisée par la politique du président Erdogan de maintien de taux d’intérêt très bas, malgré une inflation très élevée. Vers 11 h 50 (heure de l’Est), elle perdait encore du terrain (-0,62 %) face au dollar, à 20,09 livres turques pour un dollar.

Coup de sifflet final pour Borussia Dortmund

L’action du club de football allemand Borussia Dortmund (-27,04 %) a dégringolé après avoir laissé s’échapper samedi le titre de champion de première division (Bundesliga) qui lui tendait les bras, au profit du Bayern de Munich.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole reculaient vers 11 h 50 (heure de l’Est). Le baril de Brent de Mer du Nord cédait 0,53 %, à 76,54 dollars, et le baril de WTI américain perdait 0,23 %, à 72,50 dollars.

L’euro était stable (-0,08 %) par rapport au billet vert à 1,0714 dollar pour un euro.

Le bitcoin gagnait 0,40 % à 27 674 dollars.