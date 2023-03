(Paris) Les marchés boursiers évoluent dans le vert jeudi, se montrant optimistes grâce à la baisse des tensions concernant les banques et après des chiffres encourageants sur l’inflation en Europe.

Agence France-Presse

Les places européennes ont enchaîné une quatrième séance de hausse consécutive : Paris a pris 1,06 % et le Dax de Francfort a gagné 1,26 %. Ces deux indices reviennent tous les deux près de leur niveau d’avant le choc bancaire. Londres a avancé de 0,74 % et Milan de 1,05 %. Sur les quatre premières séances de la semaine, elles gagnent entre 2,9 % et 4,4 %.

Wall Street progresse, mais sans euphorie. Le Dow Jones grappillait 0,06 %, le S&P 500 gagnait 0,38 % et le NASDAQ 0,63 % vers 11 h 50 (heure de l’Est).

Compte tenu du calendrier des données publiées jeudi et attendues vendredi, l’attention se tourne vers le thème principal des marchés depuis plus d’un an : l’inflation.

Premières bonnes nouvelles pour les investisseurs : elle a reculé sensiblement en Allemagne en mars, à 7,4 % sur un an, et à 3,3 % en Espagne, contre 6 % en février, en raison d’un recul des prix de l’énergie.

La France fera connaître son estimation vendredi, avec un repli attendu à 5,5 % sur un an par les analystes sondés par Factset, avant qu’Eurostat publie également son indicateur pour la zone euro.

Sur le marché obligataire, les taux des pays européens progressent, particulièrement sur les échéances à court terme, tandis que ceux des États-Unis sont plutôt stables.

Vendredi aux États-Unis sera également publié l’indice PCE, indicateur d’inflation de référence pour la banque centrale américaine. La croissance du PIB (produit intérieur brut) américain au quatrième trimestre 2022 a en outre été révisée en baisse jeudi, pour la deuxième fois, à 2,6 % en rythme annualisé.

Autant en Europe qu’aux États-Unis, l’inflation reste largement au-dessus de l’objectif de 2 % des banques centrales, ce qui risque de les pousser à augmenter davantage leurs taux directeurs.

« Des deux côtés de l’Atlantique [la BCE et la Fed] sont en train de doser leur remontée des taux, pour éviter de rajouter un danger dans l’équilibre du secteur bancaire », estime Philippe Cohen, gérant de portefeuille chez Kiplink Finance.

La faillite de la banque américaine SVB et le rachat de la banque suisse en difficulté Credit Suisse par UBS ont été « une alerte non négligeable », selon lui. « Il y a une accalmie, mais cela peut repartir à tout moment », prévient l’expert.

Les actions des banques européennes ont poursuivi leur remontée. Les Suisses UBS (+3,40 %) et Credit Suisse (+1,53 %) ont progressé. À Francfort, Deutsche Bank a gagné 1,73 %, Commerzbank 3,15 %. Société Générale a pris 3,20 % à Paris et BNP Paribas 2,17 %. La hausse a aussi été observée pour Unicredit (+1,50 %), Banco Sabadell (2,14 %) et Lloyds (+1,37 %).

À New York, la situation est plus mitigée avec des hausses pour Goldman Sachs (+0,32 %) et Citigroup (+0,30 %), mais des replis pour Wells Fargo (-0,63 %), JPMorgan (-0,35 %) et First Republic (+2,42 %).

H&M parade en Bourse

Le géant suédois de l’habillement H&M a fait mieux qu’attendu lors de son premier trimestre, en parvenant à annoncer jeudi un bénéfice net de 540 millions de couronnes (48 millions d’euros), en progression sur un an, alors que les analystes prévoyaient de nouvelles pertes. L’action a bondi de 16,31 %.

À Londres, Ocado a pris 9,29 % et JD Sports 4,34 %. À Francfort, Adidas a gagné 5,86 % et Zalando 5,33 %.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole évoluent en petite hausse jeudi, poussés par des signes d’augmentation de la demande venue des États-Unis, le blocage de l’approvisionnement depuis le nord de l’Irak, mais aussi par la possible baisse de l’offre russe.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 1,01 % à 79,07 dollars vers 11 h 45 (heure de l’Est). Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, gagnait 1,62 % à 74,17 dollars.

La livre sterling gagnait 0,46 % à 1,2371 dollar pour une livre, après un plus haut depuis début février. L’euro se renforçait aussi face au billet vert (+0,49 % à 1,0898 dollar).

Le bitcoin cédait 0,26 % à 28 310 dollars.