L’implosion de FTX montre à quel point les Bourses de cryptomonnaies sont différentes de leurs homologues plus connues et hautement réglementées.

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies telles que FTX ont acquis une certaine légitimité ces dernières années en se présentant comme des Bourses, créant ainsi une association avec des institutions financières stables et fiables comme la Bourse de New York et le NASDAQ.

Joe Rennison The New York Times

Mais l’implosion de FTX montre à quel point les Bourses de cryptomonnaies sont différentes de leurs homologues plus connues et hautement réglementées. Ces dernières doivent se conformer à des règles strictes sur ce qu’elles peuvent et ne peuvent pas faire. Les Bourses de cryptomonnaies sont confrontées à peu d’obstacles de ce type, surtout si elles sont situées en dehors des États-Unis – et c’est le cas de la plupart d’entre elles. Elles n’ont pas à divulguer la façon dont l’argent des clients est géré, que ce soit aux investisseurs ou à un organisme de réglementation. Les contrôles financiers internes peuvent être insuffisants.

L’absence de surveillance a contribué à ce que les procureurs ont déclaré être une fraude généralisée qui a duré des années chez FTX, autrefois la deuxième Bourse en importance du monde de la crypto. Fondée par Sam Bankman-Fried en 2019, FTX a utilisé les fonds de ses clients pour financer des dons politiques, acheter des biens immobiliers et investir dans d’autres sociétés, ont déclaré les autorités américaines cette semaine. FTX a déposé le bilan en novembre après avoir été incapable de répondre à environ 8 milliards de dollars de demandes de retrait de clients.

En revanche, LedgerX, une Bourse de dérivés de crypto appartenant à FTX, était établie aux États-Unis et était plus strictement réglementée. Elle est toujours en activité.

FTX n’a pas répondu à nos demandes de commentaires.

« Nous avons besoin de preuves »

« Où l’industrie est-elle exposée ? Elle est toujours exposée sur les échanges », a déclaré Nicola White, PDG de B2C2, société de négociation de cryptomonnaie. Mme White a déclaré que B2C2 avait limité les actifs qu’elle détenait sur FTX, mais avait encore une petite somme piégée sur la défunte plateforme.

« Nous avons besoin de preuves de l’endroit où les Bourses détiennent notre argent et comment, a-t-elle affirmé. C’est vraiment important. »

Le secteur financier traditionnel est devenu très réglementé après des décennies de scandales, de fraudes et d’autres manquements coûteux qui ont entraîné des pertes considérables pour les clients et une plus grande contagion du marché.

À elle seule, la crise financière de 2008 a donné lieu à une multitude de nouvelles règles visant à protéger les actifs des investisseurs et à limiter la prise de risques par les banques et autres entreprises.

Le secteur des cryptomonnaies s’est développé en dehors du système financier traditionnel. Il a construit sa structure de marché à partir de rien, en créant de nouvelles règles destinées à rendre les affaires plus efficaces en combinant un grand nombre de tâches qui sont généralement séparées dans les Bourses plus réglementées – comme la négociation, la garde des actifs des clients et le règlement des transactions.

Les clients qui négociaient sur la Bourse principale de FTX établie aux Bahamas devaient envoyer des espèces ou des cryptomonnaies sur la plateforme avant de pouvoir négocier. Les dépôts de cryptomonnaie étaient envoyés du portefeuille personnel du client vers son compte FTX. Si un client envoyait des fonds en espèces, l’argent était converti en « monnaie électronique », selon les conditions de service de FTX, qui était ensuite utilisée pour acheter des cryptomonnaies.

Les conditions de service de FTX ne précisaient pas comment ni où les actifs des clients seraient stockés. Au lieu de cela, il y avait un bref passage disant que le titre légal de tout actif numérique transmis à FTX restait la propriété du client.

« Aucun des actifs numériques de votre compte n’est la propriété de, ou doit ou peut être prêté à FTX Trading ; FTX Trading ne représente pas ou ne traite pas les actifs numériques des comptes des utilisateurs comme appartenant à FTX Trading », indiquaient les conditions de service. Il n’y avait pas de déclaration similaire pour les actifs en espèces.

Improbable dans une vraie Bourse

L’utilisation présumée par FTX des actifs des clients pour financer ses activités serait très improbable dans les Bourses américaines, qui ne touchent pas l’argent des clients. Au lieu de cela, les investisseurs boursiers envoient leur argent à un courtier qui est membre de la Bourse et peut agir au nom de ses clients. Les grands investisseurs institutionnels détiennent généralement leur argent auprès d’une banque dépositaire telle que State Street ou BNY Mellon, et envoient les détails des transactions à la Bourse par l’intermédiaire de leurs courtiers. Les banques dépositaires sont chargées de protéger les actifs des investisseurs et sont soumises à des règles strictes quant à ce qu’elles peuvent en faire.

La Bourse sert simplement de lieu de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs et perçoit des frais de transaction et d’autres frais pour ce service.

Chaque transaction effectuée sur une Bourse contient des instructions sur la marche à suivre pour s’assurer que l’argent arrive dans les bons comptes et que la propriété de l’action achetée ou vendue est transférée à l’acheteur.

La plupart des banques sont également des courtiers, qui s’adressent principalement aux investisseurs professionnels et fortunés. Robinhood, Charles Schwab et d’autres sociétés de courtage ciblent les investisseurs particuliers. Les Bourses n’ont pas le droit de posséder des sociétés de courtage, sauf pour envoyer des transactions à d’autres Bourses si le prix d’une action est meilleur ailleurs. Les courtiers peuvent détenir au maximum 20 % d’une Bourse.

Ces règles visent à prévenir les conflits d’intérêts qui peuvent survenir si une société de courtage partage sa propriété avec la Bourse où les transactions ont lieu et où le courtier ou son client peut gagner ou perdre de l’argent sur les transactions.

« La clé, c’est la transparence »

LedgerX est soumis à des règles plus strictes concernant le commerce des produits dérivés, introduites après la crise financière mondiale. Ces règles sont supervisées et appliquées par plusieurs régulateurs, principalement la Commodity Futures Trading Commission, et leur respect est sans doute ce qui a permis à LedgerX d’éviter la faillite.

Pourtant, FTX avait prévu d’exporter des éléments de son modèle commercial vers LedgerX. En décembre dernier, elle a demandé l’approbation des régulateurs américains pour utiliser l’argent de ses clients pour les besoins « temporaires » de LedgerX. Les changements n’ont pas été approuvés avant l’effondrement de FTX.

D’autres Bourses de cryptomonnaies ont depuis cherché à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur la façon dont leurs actifs sont traités.

Mais cela reste loin de l’assurance, des preuves et de la surveillance des marchés plus réglementés.

« Quelle est la leçon apprise ? a demandé Chris Perkins, président de Coinfund, société d’investissement en crypto. La partie réglementée de l’entreprise a fonctionné. L’autre partie était rapide et lâche. Mais même si la réglementation est parfaite, une fraude est une fraude. La clé, c’est la transparence. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.