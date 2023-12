Le courtier immobilier Mathieu Arseneault, vedette de l’émission Numéros 1 à CASA, doit passer devant le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) lundi matin. Le syndic considère que le courtier a déshonoré la profession et que la faute est assez grave pour demander une suspension immédiate de son permis.

Le flamboyant courtier Mathieu Arseneault, reconnu pour visiter ses clients en hélicoptère ou en voiture de luxe, a contrevenu à l’honneur et à la dignité de la profession, selon le syndic de l’OACIQ. Le comité de discipline devra déterminer lundi si la protection du public risque d’être compromise s’il continue d’exercer son métier.

C’est que les mises en scène filmées de Mathieu Arseneault publiées sur les réseaux sociaux ont suscité beaucoup de mécontentement au-delà de l’internet et des centaines de milliers d’abonnés du courtier vedette depuis un an.

Dans des vidéos sur TikTok, encore en ligne au moment où ces lignes étaient écrites, Mathieu Arseneault se promène dans un centre commercial en interpellant des enfants accompagnés d’adultes, un groupe d’adolescents et une récente diplômée de cinquième secondaire au sujet de leurs résultats scolaires. Le scénario est toujours le même. Le courtier demande à la personne mineure : « Comment ça va, tes résultats scolaires ? »

Dans l’une d’elles, une enfant lui répond que sa moyenne est de 80-90 %. « Est-ce que maman peut confirmer ? », s’enquiert-il en se tournant vers l’adulte. « Ça me tient à cœur que tu aies des bons résultats, je te remets 100 $ », dit-il en donnant un billet brun à l’enfant.

Comme la fillette affirme à la caméra qu’elle aura recours aux services de Mathieu Arseneault plus tard pour acheter sa maison, il lui remet un 100 $ supplémentaire. « Est-ce que tu suis Mathieu Arsenault sur TikTok ? », s’enquiert-il de nouveau. « Non, je pense pas », répond la fillette timidement.

« Si t’avais suivi Mathieu, je te remettais 1000 $ », affirme-t-il.

Cette série de vidéos lui a valu des commentaires réprobateurs et des moqueries, tant sur l’internet que dans des émissions humoristiques.

« Cœur sensible »

Courtier depuis 2003, Mathieu Arseneault travaille actuellement pour l’agence immobilière eXp à Gatineau. Sur son site internet mathieuarseneault.com, il indique : « Oui, je fais peut-être partie des courtiers immobiliers qui ont le plus de succès au monde, mais je suis un père et un mari avant tout. »

Il se décrit en trois mots : courtier, père et philanthrope.

Redonner à la communauté est ce qui me garde enraciné et partager mon succès avec des gens dans le besoin me rend fier de qui je suis. Citation tirée du site web de Mathieu Arsenault

Dans une vidéo titrée « Cœur sensible » et soutenue par une musique triste, il fait le récit d’une journée où il a réalisé l’un des « plus grands vœux » d’une personne atteinte d’un cancer généralisé qui était « de faire un tour d’hélicoptère ». « Je ne suis pas capable de dire non », affirme-t-il à la caméra.

Or, ses détracteurs qui le critiquent sur les réseaux sociaux lui reprochent de se vanter d’aider son prochain et de tenter d’obtenir un capital de sympathie en profitant des plus démunis.

Sur TikTok, une vidéo de mathieuarsenaultno1 avec la mention #faireladifférence et #inspiration met en scène le courtier dans un restaurant McDonald’s en train de commander « 100 hamburgers pour les itinérants ». Le prix qu’il paye s’affiche à l’écran : 200,68 $.

Puis, à la caméra, il raconte : « Je viens juste de mettre une propriété à vendre et juste à côté il y a une tonne d’itinérants. »

« On va aller les nourrir, venez avec moi », dit-il. La vidéo se conclut sur une mélodie larmoyante en indiquant « depuis 20 ans 5500 maisons vendues ».

Cette vidéo a été vue des millions de fois, notamment par l’humoriste Julien Lacroix qui en a fait une parodie publiée sur Facebook.

Des courtiers ont aussi fait part à La Presse de leur malaise face aux publications de leur collègue et de l’étalage de sa richesse qui peut amener les consommateurs à penser que les courtiers sont trop payés ou qu’ils réussissent à s’enrichir en défiant la Loi sur le courtage immobilier. Les vidéos, estiment-ils, dévalorisent l’image de la profession de courtier immobilier et minent la confiance des consommateurs envers les courtiers.

Selon les données de l’OACIQ, Mathieu Arseneault n’en est pas à sa première plainte depuis qu’il détient son permis. Avec 76 demandes d’assistance, il se classe au troisième rang des courtiers ayant reçu le plus grand nombre de plaintes.

À l’automne, le courtier et sa conjointe, aussi courtière, sont passés devant le comité de discipline au sujet de la fabrication de faux documents. Le comité n’a pas encore déterminé si les courtiers étaient coupables ou non de cette infraction.