Si on achète ce terrain, c’est parce qu’on pense faire atterrir de nouveaux projets. Il y a beaucoup d’opportunités que l’on regarde. On n’a pas surpayé pour le terrain, se défend-il. C’est un prix bien raisonnable pour un terrain industriel déjà desservi par les services municipaux. Quand on se positionne sur le prix à payer, on pense au prix auquel on croit pouvoir le revendre. On ne prévoit pas perdre des sous avec ce terrain.