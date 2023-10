Le mois dernier, 3,96 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé – une projection des ventes sur l’année à ce rythme –, selon les données publiées jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Les reventes de logements au plus bas depuis 13 ans

(Washington) Les taux d’intérêt élevés des prêts immobiliers aux États-Unis et le faible nombre de logements sur le marché ont fait baisser les reventes de maisons et appartements en septembre, à leur plus bas niveau depuis octobre 2010, tandis que les prix ont continué à grimper.

Agence France-Presse

Cela représente une baisse de 2,0 % par rapport à août, et de 15,4 % par rapport à septembre 2022. Il s’agit du septième mois de baisse d’affilée.

C’est toutefois un peu mieux qu’attendu, puisque les analystes tablaient sur 3,90 millions de ventes, selon le consensus de briefing.com.

« Comme c’est le cas depuis le début de l’année, le nombre limité de biens en vente et le manque de biens abordables continuent d’entraver les ventes de logements », a déclaré Lawrence Yun, chef économiste de la NAR, cité dans le communiqué.

Les prix sont supérieurs de 2,8 % à ceux de l’an dernier à la même époque, a indiqué la NAR, le prix médian était de 394 300 dollars en septembre.

Le nombre de logements en vente a toutefois augmenté par rapport à août, de 2,7 %, et 1,13 million de logements étaient à vendre, soit 3,4 mois de ventes au rythme actuel.

« La Réserve fédérale ne peut tout simplement pas continuer à augmenter les taux d’intérêt, compte tenu du ralentissement de l’inflation et des créations d’emplois », a ajouté Lawrence Yun.

La banque centrale américaine, la Fed, est en effet à la manœuvre pour faire ralentir l’inflation, qui avait atteint en juin 2022 son plus haut niveau depuis plus de 40 ans.

Pour cela, elle a relevé son principal taux directeur à 11 reprises depuis mars 2022, et a averti qu’une hausse supplémentaire est envisageable d’ici la fin de l’année.

Cela conduit les banques à augmenter les taux d’intérêt des prêts qu’elles proposent à leurs clients, ménages comme entreprises.

Les taux d’intérêts des prêts immobiliers sont désormais au plus haut depuis 2000, à 7,57 % pour un prêt un taux fixe sur 30 ans, le plus répandu, selon les données de l’agence de refinancement Freddie Mac.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 31 octobre et 1er novembre. Lors de la précédente, les 19 et 20 septembre, elle avait maintenu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50 %.