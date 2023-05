Les ventes de propriétés résidentielles à l’échelle nationale ont grimpé de 11,3 % entre mars et avril, le marché immobilier semblant se redresser même si l’offre restait à son plus bas niveau en 20 ans, a indiqué lundi l’Association canadienne de l’immobilier (ACI).

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Les ventes désaisonnalisées pour le mois ont totalisé 38 164 unités contre 34 277 unités en mars, a précisé l’association.

Le nombre réel de maisons vendues le mois dernier s’élevait à 44 059, en baisse de 19,5 % par rapport à l’année précédente.

La baisse des ventes d’une année à l’autre a été nettement inférieure à celles signalées ces derniers mois, a souligné l’ACI, ce qu’elle a attribué aux prix des maisons, qui, selon plusieurs, ont récemment atteint un creux alors que les taux d’intérêt ont grimpé huit fois au cours de la dernière année.

« Comme les taux d’intérêt sont au plus haut et que les prix des propriétés sont au plus bas, il n’est pas si surprenant de voir les acheteurs revenir sur le marché en avril », a observé Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI dans un communiqué.

« L’offre, par contre, tarde à se pointer, ce qui explique les hausses de prix observées de mars à avril dans l’ensemble du pays. »

Le nombre désaisonnalisé de nouvelles inscriptions a légèrement augmenté de 1,6 % pour atteindre 54 355 en avril par rapport à mars. Le nombre réel de nouvelles inscriptions a atteint 67 472, soit environ 26 % de moins qu’il y a un an.

La première semaine de mai, qui n’était pas incluse dans les données d’avril de CREA, a montré un bond dans les nouvelles inscriptions, a souligné M. Cathcart.

Il pense que la hausse suggère que de nombreux acheteurs d’avril étaient des propriétaires existants qui cherchent maintenant à vendre leurs maisons actuelles.

« Cela pourrait créer un genre de cercle vertueux qui pourrait, au bout du compte, attirer plus d’acheteurs d’une première propriété cette année », a-t-il estimé.

Ceux qui se sont aventurés sur le marché le mois dernier ont constaté que le prix moyen désaisonnalisé avait atteint 695 887 $, ce qui représentait une hausse de 5,7 % par rapport à mars.

Le prix moyen réel des maisons a atteint environ 716 000 $ en avril, en baisse de 3,9 % par rapport à avril 2022, mais en hausse de 103 500 $ par rapport à janvier 2023.

L’ACI a attribué les gains observés depuis janvier à des « rebonds importants des ventes » dans la région du Grand Toronto et celle du Lower Mainland de la Colombie-Britannique, qui ont tendance à être des marchés hyperactifs.

En excluant les marchés de la région du Grand Toronto et du Grand Vancouver du calcul, le prix moyen national recule d’environ 144 000 $, a indiqué l’ACI.