Il s’est vendu 2716 propriétés en novembre dans la région de Montréal, une baisse de 38 % en un an. Il faut remonter à 2014 pour trouver un mois de novembre aussi tranquille.

Le nombre de transactions est en chute libre, mais le marché de la revente résidentielle reste favorable aux vendeurs dans la région de Montréal, selon les statistiques de novembre, publiées lundi.

« Les conditions de marché demeurent à l’avantage des vendeurs. C’est notamment le cas pour les propriétés offrant un bon rapport qualité/prix, toujours activement recherchées par les acheteurs motivés. Celles-ci sont encore peu nombreuses et négociables au prix affiché dans un contexte où il y a moins d’acheteurs pour une même propriété. Il en résulte une certaine résistance des prix », dit Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Au centre-ville, le marché s’est rééquilibré. On compte désormais 9 vendeurs par acheteur. Dans le marché de la région montréalaise dans son ensemble, le ratio est de 4. Plus c’est bas, plus les vendeurs sont favorisés.

M. Brant s’attend à ce que le ratio remonte graduellement en 2023. « On ne voit pas beaucoup de nouvelles inscriptions. C’est même à un niveau inférieur à l’an dernier », dit l’économiste, dans un entretien téléphonique.

C’est dire que les inscriptions en vigueur (en hausse de 58 % en un an) sont surtout composées de propriétés à prix élevés qui sont sur le marché depuis plusieurs mois et qui ne trouvent pas preneurs.

Je m’attends à ce que les vendeurs capitulent en 2023 et abaissent leurs attentes quant au prix de vente de leur propriété, mais ça va prendre plusieurs mois avant que ça n’arrive. Chalres Brant, économiste de l’APCIQ

Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Baisse de près de 40 % des reventes

Pour les 11 premiers mois de l’année, la baisse des transactions atteint 21 %, avec une forte décroissance depuis le printemps, une période qui coïncide avec la remontée des taux hypothécaire. Les plex (immeubles 2 à 5 logements) sont encore plus touchés avec une diminution des reventes de 30 % en 2022 par rapport à la période de janvier à novembre 2021.

Le mois dernier, le prix médian d’une maison s’est élevé à 520 000 $ dans la région montréalaise. Il était de 525 000 $ un an plus tôt, une baisse de 1 %.