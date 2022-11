(Montréal) Les ventes de propriétés résidentielles à Montréal ont chuté en octobre à un niveau jamais vu depuis 2014, a indiqué jeudi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ)

La Presse Canadienne

Le nombre de transactions pour le mois dernier a atteint 1501, ce qui représentait une baisse de 35 % par rapport au mois d’octobre de l’an dernier. Cependant, dans la catégorie des maisons unifamiliales, elles ont plongé à un niveau jamais vu depuis 2000.

Le directeur du service de l’analyse de marché de l’APCIQ a attribué la baisse des ventes à la hausse des taux d’intérêt et à l’inflation, qui ont toutes deux pesé sur le pouvoir d’achat.

Ainsi, fait valoir Charles Brant, le marché constate une attitude plus prudente de la part des personnes et des investisseurs qui auraient la capacité de concrétiser un projet d’achat, mais qui préfèrent attendre que le marché se stabilise et que les conditions leur soient plus favorables.

Selon l’APCIQ, le prix médian d’une maison unifamiliale a atteint 510 000 $ le mois dernier, ce qui représente une baisse de 1 % par rapport à l’année précédente, tandis que le prix médian d’une copropriété a atteint 380 000 $ et est resté relativement inchangé par rapport à l’année dernière.

Le prix médian sur le marché des immeubles de deux à cinq logements était de 700 000 $, ce qui représente une baisse de 10 000 $, ou 1,4 %, par rapport à octobre 2021.

Les nouvelles inscriptions à la vente se sont dénombrées à 5440 en octobre, une augmentation de 2 % par rapport au même mois en 2021.