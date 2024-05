(Montréal) CAE a enregistré une perte de 484,3 millions au quatrième trimestre, comparativement à des bénéfices de 101,9 millions un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le fabricant de simulateurs de vol établi à Montréal a fait état de revenus pour le trimestre terminé le 31 mars de 1,1 milliard, en baisse par rapport à 1,2 milliard au même trimestre de l’année dernière.

Sa perte par action a été de 1,58 $, contre un bénéfice par action de 29 cents un an plus tôt.

La semaine dernière, la société a déclaré qu’elle s’attendait à une perte de cette ampleur en raison d’une dépréciation du goodwill de 568 millions pour ses activités de défense en difficulté.

La société a indiqué qu’elle procédait à certains changements, notamment quelques changements dans ses rangs supérieurs et des changements opérationnels.

Lundi, le président et chef de la direction Marc Parent a déclaré que la société avait pris les « mesures nécessaires » pour améliorer les marges de CAE dans le secteur de la défense et qu’elle disposait désormais d’un « profil de risque plus équilibré ».