Marché Goodfood a enregistré des ventes nettes de 40 millions pour son deuxième trimestre de l’exercice 2024, ce qui représente une stabilité en comparaison au trimestre précédent, mais un recul de 5 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise spécialisée dans les mets prêts à préparer a présenté mardi les résultats financiers de son trimestre s’étant terminé le 2 mars.

La société a rapporté une amélioration de son bénéfice net, qui se chiffre à environ 1,4 million. Il s’agit d’une hausse de 1,3 million par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 2023.

Marché Goodfood a aussi affiché des flux de trésorerie disponibles ajustés de 330 000 $, une amélioration par rapport à un déficit d’environ 2,2 millions au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

L’entreprise attribue en partie cette progression à une meilleure marge brute ajustée et à une diminution des frais de vente et charges générales et administratives.

Le chef de la direction de Goodfood, Jonathan Ferrari, a indiqué que les flux de trésorerie disponibles ajustés sont au vert pour un deuxième trimestre consécutif.

Même si les ventes ont reculé d’un exercice à l’autre, elles constituent « la plus stable performance observée depuis le quatrième trimestre de l’exercice 2021 », alors que les dépenses de consommation ont connu une diminution, a souligné M. Ferrari dans un communiqué.

Goodfood explique principalement le repli des ventes par la diminution du nombre de clients actifs, précisant se concentrer sur des clients offrant de meilleures économies par unité. L’augmentation de la valeur moyenne des commandes a toutefois permis de contrebalancer les pertes.

« Nous continuons à travailler pour améliorer notre proposition de valeur pour le client, et nos initiatives ont commencé à générer des résultats. La taille moyenne du panier de nos membres pour ce trimestre a été la plus importante jamais enregistrée, et nous constatons des améliorations dans nos mesures de rétroaction des clients », a déclaré M. Ferrari.

Marché Goodfood a affiché un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement de 3,5 millions au dernier trimestre, contre 3 millions à la même période l’an dernier.