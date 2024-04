(New York) Le groupe américain BlackRock, premier gestionnaire d’actifs au monde, a profité de la progression des marchés au premier trimestre, qui lui a permis d’atteindre un record du montant d’actifs gérés et d’enregistrer un bond de 36 % de son résultat net.

Agence France-Presse

« Nous voyons un important potentiel de croissance dans les secteurs des infrastructures, des technologies, des retraites et des solutions de gestion de portefeuille dans leur ensemble, avec dans les tuyaux certains des meilleurs appels d’air que nous n’ayons jamais vus », a commenté Larry Fink, patron du groupe, cité dans un communiqué.

M. Fink a également noté une « accélération » des commissions de base et de la croissance des actifs, hors éléments exceptionnels, vers la fin du premier trimestre.

Au 31 mars, BlackRock cumulait 10 500 milliards de dollars d’actifs sous gestion, soit 15 % de mieux qu’un an plus tôt et un niveau jamais atteint auparavant. Une performance due, selon la société de gestion, à la croissance organique pérenne et aux évolutions positives des marchés.

Sur les trois premiers mois de l’année, elle a cumulé un chiffre d’affaires de 4,73 milliards de dollars (+11,55 % sur un an) et dégagé un bénéfice net de 1,57 milliard (+35,3 %). C’est mieux que les anticipations du consensus des analystes.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les investisseurs –, le bénéfice net ressort à 10,48 dollars, quand le marché tablait sur 9,39 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action BlackRock progressait vendredi de 2,50 %.

Par ailleurs, la société a indiqué qu’elle avait émis pour trois milliards de dollars de dette afin de financer en partie l’acquisition, annoncée le 12 janvier, de la société d’investissement Global Infrastructure Partners (GIP), spécialisée dans les infrastructures.

Cet achat, pour environ 12,5 milliards de dollars, est considéré comme un signe supplémentaire de l’appétit de BlackRock pour les infrastructures, dans lesquelles il a massivement investi ces dernières années.