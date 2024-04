Le groupe dit gérer environ 1,8 million de m 2 de bureaux dans plus de vingt pays.

(New York) Le spécialiste américain des bureaux partagés WeWork a annoncé mardi être parvenu à renégocier des dizaines de baux commerciaux et avoir mis fin à d’autres, une étape considérée comme un tournant vers la pérennisation de l’entreprise.

Entre les renégociations et les sorties de baux, WeWork affirme avoir réduit de plus de 40 % ses engagements de loyers futurs, ce qui représente une économie de plus de 8 milliards de dollars, selon un communiqué publié mardi.

La société avait annoncé, début septembre, avoir entamé des discussions en vue de modifier les conditions de « quasiment tous » ses baux, reconnaissant qu’il existait « un doute substantiel sur [sa] capacité […] à poursuivre ses activités ».

Mais cela n’avait pas permis à WeWork d’éviter le dépôt de bilan, début novembre.

« Grâce à cette réduction majeure des dépenses de loyers à venir et à une amélioration de son efficacité opérationnelle, WeWork est positionné pour parvenir à des performances financières solides et durables », a indiqué l’entreprise.

Par ailleurs, dans le cadre de sa restructuration, WeWork dit être parvenu à alléger sa dette de plus de 3 milliards de dollars après validation d’un plan de restructuration par la majorité de ses créanciers obligataires.

« Nous sommes bien avancés sur la voie d’un WeWork solide et durable », a commenté le directeur général, David Tolley, cité dans le communiqué.

« Nous restons déterminés à en finir avec cette restructuration plus tard ce trimestre », a ajouté le dirigeant, qui a précisé qu’au terme de ce processus, WeWork serait « peu ou pas endetté ».

Après avoir affiché, durant des années, une croissance insolente, WeWork a vu son modèle bousculé par la pandémie de COVID-19, qui a consacré l’émergence du télétravail.

L’épisode s’est ajouté aux craintes des investisseurs, qui s’inquiétaient déjà auparavant du manque de rentabilité de la start-up ainsi que des errements du patron et cofondateur, Adam Neumann, débarqué en 2019.

Adam Neumann a récemment refait parler de lui en déposant une offre d’achat de WeWork, à hauteur de 500 millions de dollars.

À son apogée, début 2019, le groupe avait été valorisé jusqu’à 47 milliards de dollars.