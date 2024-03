Turtle Creek Asset Management estime que Gildan vaut plus de 60 $ US par action, l’équivalent d’approximativement 82 $ CAN par action. Il s’agit d’une valeur 60 % inférieure au cours de Gildan à la fermeture des marchés vendredi.

Même après la récente poussée de l’action de Gildan, le titre du fabricant montréalais de vêtements demeure sous-évalué de 60 %, selon un actionnaire institutionnel torontois mécontent du processus de vente mis en place par le conseil d’administration.

Turtle Creek Asset Management estime que Gildan vaut plus de 60 $ US par action, l’équivalent d’approximativement 82 $ CAN par action. Il s’agit d’une valeur 60 % supérieure au cours de Gildan à la fermeture des marchés vendredi.

L’action de Gildan a terminé la dernière semaine à 37,43 $ US à la Bourse de New York et à 50,93 $ à Toronto.

« Nous réfléchissons à ce que l’avenir réserve à nos entreprises et aux flux de trésorerie futurs qu’elles pourraient générer. Lorsque nous analysons Gildan, nous arrivons à une valeur de plus de 60 $ US par action. Il est clair que Gildan se négocie à un prix nettement inférieur à la valeur que nous lui attribuons », a souligné Turtle Creek lundi dans une lettre ouverte envoyée au conseil d’administration de Gildan.

La publication de cette missive tombe une semaine après que Gildan a annoncé avoir formé un comité spécial ayant pris contact de façon ciblée avec un petit nombre de contreparties potentielles.

Ce processus de vente arrive trois mois après le congédiement surprise du cofondateur de Gildan, Glenn Chamandy, qui dirigeait l’entreprise depuis 20 ans. Son départ justifié par des enjeux de succession et de stratégie a plongé Gildan dans une lutte de pouvoir opposant le conseil d’administration à un groupe d’actionnaires institutionnels en désaccord avec le licenciement de Glenn Chamandy.

« Le Conseil a mis en œuvre un processus de vente dans une tentative désespérée d’éviter le profond embarras professionnel qui s’abattra sur les administrateurs une fois que les actionnaires de Gildan auront voté leur exclusion », lit-on dans la lettre.

« Si une assemblée des actionnaires de Gildan avait lieu aujourd’hui, nous sommes convaincus que les actionnaires voteraient massivement en faveur des personnes nommées par Browning West. »

Browning West est cet actionnaire institutionnel de Los Angeles qui mène la bataille pour ramener le fondateur de Gildan aux commandes. Browning West a proposé cet hiver de faire élire huit nouveaux membres au conseil d’administration.

« Nous craignons que le ‟processus de vente” soit, au mieux, une tentative précipitée de vendre Gildan à un prix qui ne reflète pas le potentiel à long terme de Gildan, ou, au pire, une tactique cynique et irresponsable visant à fournir un prétexte pour retarder ou influencer davantage l’assemblée annuelle des actionnaires de Gildan », affirme Turtle Creek dans sa lettre.

Turtle Creek demande au conseil de tenir d’urgence l’assemblée annuelle des actionnaires et de permettre aux actionnaires d’élire un nouveau conseil d’administration avant que « d’autres dommages permanents ne soient causés » à Gildan.