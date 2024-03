Après avoir été approché récemment par un acquéreur potentiel, le conseil d’administration de Gildan dit avoir formé un comité spécial qui discute présentement avec des acheteurs potentiels pour le fabricant montréalais de vêtements.

Ce développement survient trois mois après le congédiement surprise du cofondateur de Gildan, Glenn Chamandy, qui dirigeait l’entreprise depuis 20 ans. Son départ justifié par des questions de succession et de stratégie a plongé Gildan dans une lutte de pouvoir opposant le conseil d’administration à un groupe d’actionnaires institutionnels en désaccord avec le licenciement de Glenn Chamandy.

L’action de Gildan s’appréciait de 11 % mardi après-midi à la Bourse de Toronto avant la suspension des négociations sur le titre.

Un comité spécial formé par Gildan a pris contact de façon ciblée avec un petit nombre de contreparties potentielles réputées, indique le porte-parole de Gildan, Simon Beauchemin.

« Plusieurs de ces contreparties ont exprimé de l’intérêt à envisager une opération à l’amiable éventuelle avec Gildan », précise-t-il.

Simon Beauchemin explique que c’est en réponse à la réception d’une indication d’intérêt non contraignante confidentielle visant l’acquisition de Gildan que le conseil a mis sur pied un comité spécial d’administrateurs indépendants en vue, entre autres, d’examiner et d’étudier le bien-fondé de la proposition et toute autre proposition d’opération, dont le maintien du statu quo et la poursuite de l’exécution du plan d’affaires existant de Gildan.

« Après avoir consulté ses conseillers juridiques et financiers et avoir pris en compte l’intérêt des actionnaires de Gildan et des autres parties prenantes, le comité spécial a déterminé qu’il était compatible avec ses devoirs fiduciaires et dans l’intérêt de Gildan de communiquer avec d’autres initiateurs potentiels en vue de maximiser la valeur de toute opération éventuelle. »

Simon Beauchemin mentionne toutefois que rien ne saurait garantir qu’une opération découlera de ces discussions.

Gildan est aujourd’hui dirigé par Vince Tyra, un ancien dirigeant de Fruit of the Loom. Le conseil d’administration a destitué Glenn Chamandy de son poste de PDG en justifiant la décision par des divergences liées au plan de succession et en soulignant que Glenn Chamandy souhaitait aller de l’avant avec une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars.

La firme d’investissement de Los Angeles, Browning West, mène depuis décembre une cabale pour reconstituer le conseil d’administration et ramener Glenn Chamandy à la tête de l’entreprise. Browning West a proposé cet hiver de faire élire huit nouveaux membres au conseil d’administration lors de l’assemblée des actionnaires prévue le 28 mai.