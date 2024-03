En prévision de la conversion, HSBC a informé ses clients que leurs produits, services et soldes seraient automatiquement migrés vers des offres et des comptes similaires proposés par RBC.

Des succursales fermées et d’autres converties en banques RBC

(Toronto) La Banque Royale du Canada (RBC) va fermer 25 succursales de la Banque HSBC Canada, qu’elle va acquérir dans les prochains jours, et va en convertir des dizaines d’autres en emplacements RBC.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

La porte-parole de RBC, Christine Stewart, a expliqué que les fermetures font partie du « processus d’optimisation de notre réseau de succursales de la manière la plus logique pour nos clients et notre entreprise ».

Certains des établissements qui seront fermés se trouvent à proximité de succursales de RBC, a-t-elle ajouté dans un courriel, soulignant que les clients avaient été informés des changements au début du mois de mars.

Par ailleurs, RBC va commencer à convertir les autres succursales et bureaux de HSBC le 28 mars, soit le jour où son entente de rachat de 13,5 milliards sera conclue, si elle respecte les conditions habituelles.

Les succursales et bureaux qui feront l’objet d’une conversion rouvriront le 1er avril sous la bannière RBC.

La transformation des emplacements physiques de HSBC sera l’une des premières manifestations de l’expansion de l’empire de RBC.

RBC a annoncé son intention d’acheter HSBC Canada en novembre 2022. À ce moment, HSBC comptait environ 800 000 clients, 130 succursales, 4200 employés et une part de marché de 2 %.

Elle comptait également 130 milliards d’actifs, ce qui en faisait la septième banque en importance au pays.

Bien que HSBC soit un acteur mineur par rapport à certaines des plus grandes institutions financières du pays, des experts prédisent que sa vente à RBC pourrait avoir un impact négatif sur le choix des consommateurs, car elle offrait souvent des coûts d’emprunt inférieurs à ceux de ses concurrents.

D’autres plus grandes banques proposaient des taux hypothécaires fixes et variables supérieurs de 20 à 80 points de base à ceux de HSBC, a soulevé le stratège hypothécaire Robert McLister en décembre dernier.

« Il s’agissait d’un prêteur quotidien à bas prix, ce qui est extrêmement précieux sur le marché canadien », a-t-il fait valoir.

Même s’il faudra un certain temps pour avoir une idée plus complète de l’impact à long terme du rachat de HSBC sur les consommateurs, de nombreux clients de l’institution sont inquiets.

En prévision de la vente, HSBC a informé ses clients que leurs produits, services et soldes seraient automatiquement migrés vers des offres et des comptes similaires proposés par RBC.

Les clients de HSBC ont également été prévenus qu’ils recevront de nouvelles cartes de crédit RBC en mars et verront leurs relevés et documents bancaires et de carte de crédit migrer vers des comptes RBC.

Ils ont été encouragés à télécharger leurs documents d’investissement, qui, leur a-t-on dit, pourraient ne pas être disponibles en ligne après la migration.

« Veiller à ce que les clients continuent de recevoir des conseils et un service exceptionnels est notre plus grande priorité », a assuré Mme Stewart.

Avec des informations de Sammy Hudes et Ian Bickis