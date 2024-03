Rémunération chez Transat Des dettes gouvernementales coûteuses pour la présidente

L’incapacité de Transat A.T. à rembourser l’aide gouvernementale pandémique oblige ses dirigeants à renoncer à de généreuses primes même si elles ont été promises. Près d’un demi-million ont glissé entre les doigts de sa présidente et cheffe de la direction, Annick Guérard, l’an dernier, et ce n’est peut-être pas fini.