(Portland) Une inspection après vol a révélé un panneau manquant sur un Boeing 737-800 qui venait d’arriver vendredi à destination, dans le sud de l’Oregon, après avoir décollé de San Francisco, ont indiqué des responsables. C’est le dernier incident d’une série impliquant des avions fabriqués par la société américaine.

Associated Press

Le vol United 433 a quitté San Francisco, en Californie, à 10 h 20 et a atterri à l’aéroport international de Rogue Valley-Medford, à Medford, dans l’Oregon, peu avant midi, selon FlightAware.

La directrice de l’aéroport, Amber Judd, a affirmé que l’avion avait atterri en toute sécurité, sans incident, et que la disparition du panneau externe avait été découverte lors d’une inspection après vol.

L’aéroport a suspendu ses opérations pour vérifier la piste et l’aérodrome à la recherche de débris, a précisé Mme Judd, mais aucun n’a été trouvé.

Elle a ajouté qu’elle pensait que l’équipe au sol ou les pilotes de United effectuant une inspection de routine avant le prochain vol étaient ceux qui avaient remarqué le panneau manquant.

Un porte-parole de United Airlines a précisé par courriel que le vol transportait 139 passagers et six membres d’équipage et qu’aucune urgence n’avait été déclarée, car il n’y avait aucune indication de dommages pendant le vol.

« Après que l’avion ait été garé à la porte d’embarquement, il s’est avéré qu’il manquait un panneau externe, a détaillé le porte-parole de United. Nous procéderons à un examen approfondi de l’avion et effectuerons toutes les réparations nécessaires avant sa remise en service. Nous mènerons également une enquête pour mieux comprendre comment ces dégâts se sont produits. »

Le panneau manquant se trouvait sous l’avion, là où l’aile rencontre le corps, et juste à côté du train d’atterrissage, a indiqué United.

Boeing a annoncé, également par courriel, qu’il transmettrait ses commentaires à United sur la flotte et les opérations du transporteur. Son message comprenait un lien vers des informations sur l’avion impliqué, qui aurait plus de 25 ans.

En janvier, un panneau qui comblait un espace laissé pour une porte de secours supplémentaire a été propulsé hors d’un avion Max 9 en plein vol quelques minutes seulement après le décollage d’un vol d’Alaska Airlines de Portland, laissant un trou béant et obligeant les pilotes à effectuer un atterrissage d’urgence. Il n’y a pas eu de blessés graves.

Le bouchon de porte a finalement été retrouvé dans la cour d’un professeur de physique d’un lycée du sud-ouest de Portland, avec d’autres débris du vol éparpillés à proximité. Le département de la Justice a ouvert une enquête criminelle.

Le 6 mars, des fumées détectées dans la cabine d’un Boeing 737-800 d’Alaska Airlines à destination de Phoenix ont contraint les pilotes à retourner à l’aéroport de Portland.

L’aéroport a indiqué que les passagers et l’équipage avaient remarqué la fumée et que l’avion avait atterri en toute sécurité. Sept personnes, dont des passagers et des membres d’équipage, ont demandé des évaluations médicales, mais personne n’a été hospitalisé, ont indiqué les autorités.