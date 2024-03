Empire hausse en un an son bénéfice de 8,5 %

(Stellarton) L’entreprise Empire, société mère des chaînes d’épiceries IGA et Sobeys, entre autres, a vu son bénéfice net augmenter de 8,5 % au cours de son dernier trimestre pour atteindre 134,2 millions, comparativement à 125,7 millions un an plus tôt.