PHOTO GJP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(San Francisco) Un avion de ligne d’United Airlines à destination de Mexico en provenance de San Francisco a effectué un atterrissage d’urgence à Los Angeles vendredi après que l’équipage a signalé un problème hydraulique, ce qui constitue la quatrième situation d’urgence impliquant un vol d’United Airlines cette semaine.

Olga R. Rodriguez Associated Press

L’avion a atterri en toute sécurité à l’aéroport international de Los Angeles vers 16 h 30 et aucune des 110 personnes à bord n’a été blessée, a indiqué United Airlines dans un communiqué.

Des camions de pompiers attendaient à l’aéroport, mais leur assistance n’a pas été nécessaire, a indiqué Nicholas Prange, porte-parole des pompiers de la ville de Los Angeles.

La compagnie aérienne a déclaré que les passagers pouvaient se rendre au Mexique à bord d’un autre avion qui devait décoller plus tard vendredi.

United a affirmé que l’Airbus A320 dispose de trois circuits hydrauliques à des fins de redondance.

« Les informations préliminaires montrent qu’il n’y a eu un problème qu’avec un seul circuit sur cet avion », a ajouté le transporteur.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) aux États-Unis a déclaré dans un communiqué qu’elle enquêterait sur l’atterrissage d’urgence vendredi.

L’atterrissage d’urgence vendredi à Los Angeles est survenu quelques heures après que les passagers ont dû être évacués d’un autre vol d’United Airlines ; cet avion est sorti d’une piste et est resté coincé dans l’herbe à Houston, au Texas. Aucun blessé n’a été signalé parmi les 160 passagers et les six membres d’équipage, a indiqué United Airlines dans un communiqué.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux prise après l’atterrissage à Houston montrait l’avion incliné sur le côté avec une de ses ailes près du sol.

Jeudi, un autre vol d’United Airlines a effectué un atterrissage d’urgence à Los Angeles. Il s’agissait d’un avion de ligne à destination du Japon qui a perdu un pneu en décollant de San Francisco. Aucun blessé n’a été signalé.

Des séquences vidéo ont montré que l’avion avait perdu l’un des six pneus de son train d’atterrissage principal gauche quelques secondes seulement après le décollage. Le pneu a atterri dans le stationnement des employés de l’aéroport international de San Francisco, où il a percuté une voiture et brisé la vitre arrière avant de franchir une clôture et de venir s’arrêter dans un stationnement voisin.

Plus tôt dans la semaine, un vol United reliant Houston à Fort Myers, au Texas, a été contraint de faire demi-tour lundi après qu’un de ses moteurs a pris feu. Plusieurs des 167 passagers à bord du Boeing 737 ont capté sur vidéo des flammes sortant du moteur. Aucun blessé n’a été signalé.