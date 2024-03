(Washington) Le groupe d’investisseurs qui avait tenté une première fois, début décembre, de racheter la célèbre chaîne américaine de grands magasins Macy’s, en difficulté financière depuis plusieurs années, a rehaussé son offre pour convaincre les actionnaires, a-t-il annoncé dimanche dans un communiqué.

Agence France-Presse

Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont décidé d’augmenter leur offre, qui était alors de 5,8 milliards de dollars, de près d’un milliard de dollars supplémentaire, en proposant désormais 24 dollars par action, contre 21 dollars il y a trois mois.

Cela porterait l’opération à 6,6 milliards de dollars.

La nouvelle offre représente « une prime de 33,3 % comparé au cours de clôture de l’entreprise au 1er mars », précisent les deux fonds dans leur communiqué commun.

Ils ont par ailleurs annoncé apporter des informations supplémentaires sur l’opération, notamment le fait que deux autres fonds, Fortress Investment et One investment Management y participaient en apportant des fonds propres.

« Nous sommes frustrés par la tactique adoptée par le conseil d’administration de Macy’s et son refus continu d’engager les discussions », ont regretté Gavriel Kahane et Jonathon Blackwell, les dirigeants d’Arkhouse, cités dans le communiqué.

« Si le plan de restructuration annoncé la semaine dernière a peu inspiré les investisseurs, les résultats annuels ont renforcé notre confiance dans les possibilités à long terme de l’entreprise », sous une nouvelle direction, ont-ils ajouté.

Interrogée par l’AFP, Macy’s n’avait pas encore réagi.

L’offre initiale, qualifiée de « non sollicitée et non contraignante » par la chaîne de grands magasins, avait été rejetée, le groupe estimant qu’elle ne « constitu(ait) pas une base pour conclure un accord non contraignant » et exprimant par ailleurs « de sérieuses réserves » sur la capacité d’Arkhouse et Brigade Capital à mener l’opération à bien.

Mercredi, les dirigeants du groupe ont annoncé la fermeture de 150 points de ventes d’ici à 2026, après avoir annoncé en janvier une réduction de 3,5 % de ses effectifs.

Selon son rapport annuel, il employait environ 94 500 personnes et comptait 722 magasins fin 2022.

Le groupe a par ailleurs publié ses résultats pour 2023, mardi. Il a engrangé l’an dernier 23,1 milliards de dollars de recettes, un chiffre en nette baisse sur un an (-5,5 %). Son bénéfice net reste dans le vert à 105 millions de dollars, mais en forte chute (-91 %).

Les chaînes de grands magasins, qui autrefois attiraient les consommateurs dans les « malls », ces centres commerciaux géants, voient leurs résultats souffrir depuis des années et sont contraintes de réduire leur périmètre. Leur situation a empiré avec la pandémie de COVID-19.