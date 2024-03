L’acquéreur est BlackRock, à travers un fonds géré par son activité d’infrastructures diversifiées, et des fonds d’investissement gérés par Morgan Stanley Infrastructure Partners.

TC Énergie et une filiale d’Énergir vendent un réseau pour 1,14 milliard US

(Calgary) TC Énergie et une filiale d’Énergir ont signé un accord pour vendre le réseau Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) pour 1,14 milliard US, y compris la prise en charge d’une dette de 250 millions US.

La Presse Canadienne

L’acquéreur est BlackRock, à travers un fonds géré par son activité d’infrastructures diversifiées, et des fonds d’investissement gérés par Morgan Stanley Infrastructure Partners.

TC Énergie détient une participation de 61,7 % dans PNGTS, tandis que Northern New England Investment Company, une filiale d’Énergir, détient 38,3 % du système qui prend origine à la frontière du Québec et se rend jusqu’en banlieue de Boston.

PNGTS est un réseau de gazoducs de 475 kilomètres qui dessert des marchés en Nouvelle-Angleterre et dans le Canada atlantique.

Il reçoit du gaz naturel du pipeline Trans Québec et Maritimes (TQM) via le réseau principal canadien.

La vente devrait être finalisée au milieu de l’année, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

