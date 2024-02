Entre octobre et décembre 2023, elle a engrangé un chiffre d’affaires de 73,7 millions de dollars, soit une baisse de 7,8 % sur un an.

Le chiffre d’affaires de Beyond Meat en baisse au quatrième trimestre

(New York) La société américaine Beyond Meat, qui fabrique notamment des succédanés de steaks et de saucisses d’origine végétale, a subi un recul de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre du fait de la désaffection pour ses produits plus coûteux que la viande.

Agence France-Presse

Entre octobre et décembre 2023, elle a engrangé un chiffre d’affaires de 73,7 millions de dollars, soit une baisse de 7,8 % sur un an. Sa perte nette s’est creusée à 155,1 millions, contre 66,9 millions au quatrième trimestre 2022.

Rapportée par action et hors éléments exceptionnels –, référence pour les marchés –, la perte ressort à 2,40 dollars. Elle était de 1,05 dollar un an plus tôt.

Malgré cela, le titre Beyond Meat s’envolait de près de 75 % dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York.

Ces résultats « illustrent les actions encourageantes entreprises par la société pour remettre d’aplomb ses activités afin de mieux s’adapter à la situation actuelle de la catégorie des viandes d’origine végétale », a commenté John Oh, analyste chez Third Bridge.

Les experts du secteur avec lesquels il s’est entretenu estiment que Beyond Meat « doit se mettre en mode survie », a-t-il souligné. « Les initiatives de réduction des coûts et les efforts d’optimisation de la production sont fondamentaux », a-t-il ajouté.

La société a signalé une charge exceptionnelle de 78 millions de dollars au quatrième trimestre, liée pour la très grande majorité à la mise en œuvre de son plan d’entreprise.

Son chiffre d’affaires a souffert d’une baisse du revenu net par livre (-14,6 %), qui a été partiellement compensée par une hausse du volume des ventes (8 %), tirée par l’international.

Sur l’ensemble de l’année 2023, le chiffre d’affaires atteint 205,89 millions de dollars, contre 304,03 millions un an plus tôt. Et la perte nette ressort à 338,1 millions, contre 366,1 millions en 2022.

Pour l’exercice en cours, Beyond Meat a insisté sur les incertitudes macro-économiques. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires entre 315 et 345 millions, dont 70 à 75 millions au premier trimestre. Sa marge brute devrait s’établir entre 15 et 20 %.