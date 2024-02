Au cours de l’exercice annuel achevé fin janvier, Home Depot a engrangé 152,7 milliards de dollars de revenus, soit une baisse de 3 % sur un an.

(New York) La chaîne américaine de rénovation domiciliaire Home Depot a publié des résultats en recul pour 2023, dans un contexte d’inflation et de repli du secteur immobilier, et table sur des revenus à l’équilibre pour 2024.

Agence France-Presse

Au cours de l’exercice annuel achevé fin janvier, le groupe a engrangé 152,7 milliards de dollars de revenus, soit une baisse de 3 % sur un an, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi.

Le bénéfice annuel est également en recul de 11,5 % à 15,1 milliards de dollars. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, cela donne un bénéfice en baisse de 9,5 % à 15,11 dollars.

« Après trois années de croissance exceptionnelle pour notre entreprise, 2023 a été une année de modération », a fait valoir Ted Decker, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Pour le seul quatrième trimestre, les ventes se sont repliées de près de 3 % à 34,8 milliards de dollars, pour un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, également en recul (-14,5 %) à 2,82 dollars.

Ces chiffres moroses arrivent « après une période d’activité très élevée pendant la pandémie », a souligné dans une note Neil Saunders, analyste de GlobalData.

« Cela s’inscrit en partie dans un cycle naturel dans lequel les consommateurs ont dépriorisé les dépenses pour leurs logements, après une demande artificiellement élevée » créée par les confinements, explique-t-il.

S’ajoute à cela un contexte tendu pour le secteur de l’immobilier sur fond d’inflation.

« Le pourcentage de personnes démarrant de gros projets de rénovation a diminué par rapport à l’année dernière, principalement en raison de dépenses détournées vers d’autres activités et produits, et en raison d’inquiétudes persistantes concernant les finances des ménages », commente Neil Saunders.

Dans la foulée de cette publication, le titre de Home Depot abandonnait 2,3 % à 354 dollars dans les échanges électroniques à la Bourse de New York.

Pour 2024, le groupe d’Atlanta (Géorgie), qui détient 2330 magasins et emploie 465 000 employés dans le monde, prévoit une stabilisation (+1 %) des ventes comme du bénéfice par action.