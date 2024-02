Il reste peu d’espoir que soit relancée la société de fabrication pharmaceutique Capcium. L’usine à la fine pointe de la technologie, achevée en 2020 à Pointe-Claire au coût d’environ 60 millions, est sur le point d’être démantelée et vidée de ses machines et équipements.

Tout le matériel de production et d’analyse de l’usine Capcium vient d’être mis en vente en lots ou à la pièce sur le site de Workingman Capital, un encanteur de Toronto agissant pour Hilco Global, de Chicago, le nouveau propriétaire de Capcium depuis la faillite en 2023.

À moins qu’apparaisse un repreneur qui relancerait la production, l’équipement sera adjugé le 22 février.

SAISIE D’ÉCRAN DU SITE DE WORKINGMAN CAPITAL Un extrait du catalogue mis en ligne par Workingman Capital, qui va liquider le matériel de production et d’analyse de Capcium le 22 février

L’usine de 140 000 pieds carrés – qui comprend un laboratoire d’analyse de 8000 pieds carrés et quatre chaînes de production – employait 132 personnes avant qu’elle soit mise en insolvabilité en mars 2023 par son créancier principal, la Banque Scotia, qui a perdu environ 1,2 million de dollars.

Une poignée d’employés spécialisés avaient été conservés pour préserver la validité des coûteuses homologations de Santé Canada et de la FDA américaine, qui permettent de produire des médicaments et des produits naturels. Ils ont été mis à pied ce mois-ci.

Les gouvernements ont perdu 22 millions

L’autre prêteur, Investissement Québec, a perdu 17 millions dans la faillite, a indiqué une porte-parole. Une agence fédérale a aussi perdu environ 5 millions dans une garantie de prêt.

L’entreprise mise sur pied par des investisseurs locaux œuvrait dans un créneau spécialisé de la fabrication pharmaceutique, soit l’encapsulation en gélules de médicaments, de produits naturels et de produits du cannabis.

Capcium a eu la malchance d’entreprendre la construction de l’usine avant la pandémie : les coûts et les délais de construction ont augmenté de beaucoup. Les délais pour l’obtention des coûteuses approbations de Santé Canada et de la FDA américaine ont été étirés, si bien que Capcium n’a jamais réussi à atteindre la rentabilité.

Pour alléger sa dette, elle a dû, en 2021, devenir locataire en vendant le bâtiment sur l’autoroute 40 au locateur américain Alexandria Real Estate Equities, spécialisé dans les installations pharmaceutiques et médicales. Devenue locataire, Capcium n’a conservé que le matériel de production et d’analyse.

Au printemps dernier, Capcium avait des pertes cumulatives de 68 millions (dont 24 millions en 2022) et une dette de 27 millions ; elle a été mise en faillite par la banque.

Selon des sources, le fabricant de produits naturels ontarien Vivo Brands et une firme d’investissement asiatique ont fait des offres, qui n’ont pas été retenues.

Flip de Hilco

En septembre 2023, le fonds d’investissement Hilco Global, de Chicago, et deux actionnaires minoritaires locaux, Sébastien Carpentier et Hugo Desforges, ont racheté Capcium pour 950 000 $. M. Carpentier a été nommé président de Capcium. Peu de temps après la transaction, Hilco a remis Capcium en vente et au moment de publier cet article, l’entreprise est toujours offerte sur le site.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE NFOE L’usine Capcium de Pointe-Claire

La Caisse de dépôt et placement du Québec possède une participation de 27 % dans Hilco Global. La reprise à bas prix « d’actifs en détresse » et leur revitalisation ou leur revente rapide sont parmi les spécialités de Hilco.

Selon des sources au fait du dossier, Hilco a d’abord demandé 10 millions, puis baissé le prix à 6 millions. Un acheteur britannique et un acheteur espagnol ont montré de l’intérêt, mais aucune entente n’a été conclue jusqu’à présent.

Selon les estimations faites au moment de la vente à Hilco, la valeur comptable du matériel de Capcium est d’environ 17 millions, mais leur valeur à l’encan dans un contexte de liquidation est d’environ 4 millions.

Hilco n’a pas répondu à plusieurs demandes d’entrevue cette semaine et l’automne dernier. Un message téléphonique laissé à M. Carpentier lundi est resté sans réponse.

Des messages laissés à Workingman Capital et à Alexandria Real Estate Equities cette semaine sont aussi restés sans réponse.