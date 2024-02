(Toronto) Restaurant Brands International (RBI), la société mère de Tim Hortons et de Burger King, entre autres, rapporte que son bénéfice net du quatrième trimestre a plus que doublé par rapport à la période correspondante de l’année dernière.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Cependant, la société met en garde contre un « fléchissement » en Chine, où elle affirme qu’elle et ses partenaires devront dépenser davantage pour que l’ensemble des marques de l’entreprise continue à se développer.

L’entreprise, qui publie ses résultats en dollars américains, affirme que son bénéfice net a totalisé 726 millions US, soit 1,60 $ US par action diluée. Le résultat est en forte hausse par rapport aux 336 millions US, ou 0,74 $ US par action diluée, des trois derniers mois de 2022.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands affirme avoir gagné 0,75 $ US par action diluée au cours de son plus récent trimestre, en hausse par rapport aux 0,72 $ US par action diluée un an plus tôt.

En un an, les revenus ont augmenté de 1,69 milliard US à 1,82 milliard US.

La société établie à Toronto explique l’augmentation au quatrième trimestre de 2023 par un avantage fiscal plus important et par une hausse des revenus d’exploitation, partiellement compensés par des frais d’intérêt plus élevés.

Toutefois, les dirigeants de l’entreprise ont également profité de la publication des résultats pour modérer les attentes, notamment en ce qui concerne la Chine. RBI s’attendait autrefois à ce que la croissance nette des restaurants – une mesure qui prend en compte à la fois l’ouverture et la fermeture des établissements – augmente d’au moins 5 % entre 2023 et 2024.

« Un facteur clé pour atteindre ce niveau de croissance était notre anticipation d’une accélération de notre développement en Chine en 2024 par rapport aux niveaux de 2023 », a déclaré aux analystes le chef de la direction de l’entreprise, Joshua Kobza.

« Nous pensons désormais que ces perspectives sont moins certaines et avons mis à jour nos perspectives pour refléter un niveau inférieur d’ajouts nets d’unités en Chine cette année », a-t-il ajouté.

La société s’attend à une croissance nette mondiale consolidée de ses restaurants de l’ordre de 4 % cette année avant que ce chiffre ne s’accélère en 2025.

Cette prévision intervient alors que les dépenses de consommation en Chine ont été faibles ces derniers mois, contribuant au ralentissement de l’économie.

Toujours confiant face à la Chine

Mais cela ne dissuade pas RBI de l’importance du marché chinois.

« Nous sommes convaincus que la Chine constitue un marché de croissance attrayant pour nos marques », a soutenu M. Kobza.

« Compte tenu de l’incroyable étendue géographique et de la population du marché, le succès nécessite un engagement financier sérieux à long terme de la part de nos partenaires, un horizon à long terme et un engagement à développer la marque face à une concurrence féroce », a-t-il exposé.

Burger King China compte près de 1600 restaurants en Chine et est rentable, mais « nous allons devoir poursuivre notre croissance pour rivaliser efficacement avec les plus grands acteurs de ce marché », a indiqué M. Kobza.

TH International Limited, qui exploite les cafés Tim Hortons et les restaurants Popeyes en Chine, devra « engager davantage de capitaux pour développer cette activité de manière passionnante et nous pensons qu’il est essentiel qu’ils le fassent », a-t-il dit.

« Nous travaillons avec eux deux pour jeter les bases nécessaires pour répondre aux aspirations de croissance dont nous savons être capables. »

Tim Hortons a déclaré en 2018 qu’il prévoyait d’ouvrir 1500 magasins en Asie au cours de la prochaine décennie.

Cependant, la marque cherche encore à trouver sa place. Bien qu’elle possède des emplacements à grande échelle, des centaines d’autres restaurants Tim Hortons sont des emplacements plus petits, qui ne sont pas pris en compte dans la croissance nette des restaurants de RBI.

« Le partenaire y a vu une opportunité de construire très rapidement la marque de manière dense », a soutenu le dirigeant principal des services corporatifs, Duncan Fulton, en entrevue.

« C’est donc quelque chose que nous et eux allons examiner au cours des prochaines années », a-t-il ajouté.

L’après-midi, dans la mire de Tim Hortons

Tim Hortons passera également l’année 2024 à célébrer son 60e anniversaire, une occasion dont il profite pour ramener certains de ses beignets originaux, dont l’« Hollandaise ».

La chaîne de restauration cherchera aussi à augmenter ses ventes en après-midi et le soir, alors que généralement elle performe mieux tôt le matin ou pendant les pauses-café.

Tim Hortons indique que la croissance des ventes de produits alimentaires en après-midi au cours du quatrième trimestre a augmenté de 7 % par rapport à l’année dernière, ce qui donne à la société une part de marché de 9 %.

Les ventes durant cette partie de la journée seront confrontées à une concurrence accrue au cours de l’année à venir, alors que le géant américain du burger Shake Shack et les marques de sandwich Jersey Mike’s et Jimmy John’s entreront sur le marché canadien.

« Nous sommes vraiment concentrés sur les opportunités que nous avons en tant que marque ici au Canada », a répondu le président de Tim Hortons Canada et États-Unis, Axel Schwan, lorsqu’il a été questionné à savoir s’il était inquiet par de telles expansions.