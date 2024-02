WestJet est confronté à des retards indéfinis dans la livraison de dizaines de nouveaux avions après l’explosion d’un panneau sur un Boeing 737 Max le mois dernier, qui a entraîné l’arrêt de l’expansion de la production du constructeur aéronautique américain.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Le transporteur établi à Calgary a acheté 42 avions de ligne Boeing 737 Max 10 en 2022, avec des options pour 22 autres – en plus d’environ une vingtaine de commandes Max antérieures toujours en cours.

Les accords de plusieurs milliards de dollars devaient renforcer la flotte de WestJet d’au moins 65 avions – dont 50 Max 10 – d’ici 2029, la compagnie aérienne y voyant un virage majeur pour réduire ses coûts de carburant et appuyer sa croissance.

Cependant, le Max 10 n’a pas encore reçu la certification finale et, après l’incident de la porte éjectée de l’appareil, les régulateurs américains ont déclaré qu’ils arrêteraient l’expansion de la production chez Boeing jusqu’à ce qu’une enquête complète soit terminée – un processus qui pourrait prendre plus d’un an.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis a temporairement cloué au sol tous les 737 Max 9 pour inspection et a lancé une enquête après qu’un panneau connu sous le nom de bouchon de porte s’est arraché du fuselage d’un avion d’Alaska Airlines alors qu’il était en vol le 5 janvier, laissant un trou de la taille d’un réfrigérateur dans la paroi de la cabine et provoquant un atterrissage d’urgence.

WestJet a soutenu qu’il était en mesure de gérer les turbulences de production.

« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec Boeing sur tous les aspects de la livraison des avions et des délais. Nous pensons que notre carnet de commandes et la planification de notre flotte disposent de la flexibilité intégrée nécessaire pour soutenir les plans de croissance de WestJet », a affirmé la porte-parole Madison Kruger dans un courriel.

Le Max 10 est le plus gros avion de la dernière gamme de 737 et présente 20 % moins d’émissions de carbone par passager que la génération précédente. Le rajeunissement de la flotte est essentiel pour garantir l’efficacité, réduire les coûts (le carburéacteur et la main-d’œuvre sont les deux dépenses les plus importantes des compagnies aériennes) et montrer son engagement envers des objectifs écologiques.

« La capacité de WestJet à faire cela est compromise par Boeing », a affirmé John Gradek, qui enseigne la gestion de l’aviation à l’Université McGill.

« Plus la flotte vieillit, plus elle devient chère et moins efficace, a-t-il déclaré. Si cet avion ne voit pas le jour avant des années, voire jamais, à cause de ce qui se passe, les plans de WestJet en matière de renouvellement de sa flotte seront menacés. »

Les 65 nouveaux avions commandés par WestJet représentent près de 40 % de sa flotte actuelle, selon Airfleets.net. Beaucoup d’entre eux remplaceraient probablement au fil du temps certains des 88 avions de ligne de la génération précédente d’appareils 737.

Le prix catalogue des 42 Max 10 commandés en 2022 s’élevait à 7,6 milliards, bien que les achats d’envergure s’accompagnent généralement de remises importantes.

À l’époque, Boeing et WestJet avaient souligné l’importance de l’accord.

« Le 737-10 va changer la donne, avec l’un des coûts par siège les plus bas parmi les avions de milieu de gamme. Cela favorisera notre positionnement à bas prix et notre abordabilité pour les Canadiens », avait déclaré Stan Deal, qui dirige la division des compagnies aériennes commerciales de Boeing, dans un communiqué en septembre 2022.

WestJet avait alors déclaré que les avions « renforceraient la présence de la compagnie aérienne dans l’Ouest canadien et soutiendraient la croissance des offres transcontinentales et de loisirs » depuis l’est du Canada.