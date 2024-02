La cadence de production s’accélérera chez Bombardier au terme d’une année au cours de laquelle l’avionneur a finalement renoué avec la rentabilité. Le constructeur de jets privés a aussi été en mesure de poursuivre son désendettement.

Après avoir atteint son objectif de livraisons – 138 avions d’affaires – en 2023, l’avionneur s’attend à en remettre entre 150 et 155 à ses clients d’ici la fin décembre, a-t-il indiqué, jeudi, en dévoilant ses résultats du quatrième trimestre.

« Nous avançons avec confiance, a souligné le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, dans un communiqué. Nos prévisions pour 2024 reflètent la croissance continue des trois dernières années et notre engagement ferme à atteindre nos objectifs à long terme. »

La multinationale québécoise a généré un chiffre d’affaires de 8 milliards US l’an dernier, en progression de 8 % alors que la demande a été au rendez-vous autant au chapitre des ventes de jets privés que des services après-vente.

Son bénéfice net s’est établi à 445 millions US, ou 4,24 $ US, par action, comparativement à une perte nette de 148 millions US, ou 1,88 $ US par action, en 2022. Abstraction faite des éléments non récurrents, le profit ajusté s’est élevé à 416 millions US, ou 3,94 $ US, tandis que l’exercice 2022 s’était soldé par un bénéfice ajusté de 104 millions US, ou 77 cents US par action.

Le bénéfice d’exploitation ajusté a progressé de 32 %, à 1,2 milliard US.

« Les revenus des services après-vente ont battu des records et le nombre de livraisons n’a jamais été aussi élevé depuis le recentrage de nos activités en 2021 », souligne M. Martel.

Au quatrième trimestre, Bombardier a vu son chiffre d’affaires grimper de 11 %, à 3 milliards. Son bénéfice net s’est établi à 215 millions US, ou 2,11 $ par action, en recul de 11 %. Le bénéfice ajusté a été de 143 millions US, ou 1,37 $ US par action.

Les analystes sondés par la firme Refinitiv anticipaient des recettes de 2,9 milliards US sur un profit ajusté par action de 1,38 $ US.

Bombardier a vu son ratio de nouveaux contrats par rapport au nombre de livraisons s’établir à 1 en 2023, ce qui témoigne entre un équilibre entre la cadence des livraisons et les commandes. En date du 31 décembre dernier, le carnet de commandes était de 14,2 milliards US.

Quant à la dette à long terme, elle a fléchi d’environ 375 millions US, pour s’établir à 5,6 milliards US.

Parallèlement à une augmentation de ses livraisons, Bombardier s’attend à générer des revenus oscillant entre 8,4 et 8,6 milliards US en 2024. Son bénéfice d’exploitation ajusté devrait varier entre 1,3 et 1,35 milliard US, tandis que les liquidités générées pourraient atteindre 400 millions US.