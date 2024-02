Silk, marque appartenant à Danone, lancera d’ici quelques semaines un nouveau yogourt grec à base de protéines de pois canadiens.

La production de ce dernier-né dans la gamme de yogourts sans produit laitier se fait entièrement à l’usine de Danone de Boucherville. L’entreprise a par ailleurs rapatrié toutes les activités de production canadienne des différents yogourts végétaux de marque Silk sur la Rive-Sud de Montréal. Un investissement de 20,5 millions.

Auparavant tout se faisait aux États-Unis. « Boucherville, c’est notre usine qui fabrique le yogourt, on a vraiment une très grande expertise. Donc c’était tout naturel d’utiliser l’expertise de nos installations », explique Pierre Morin, vice-président à la recherche et à l’innovation pour Danone Canada.

« On sait qu’il y a plus de 45 % des Canadiens qui essaient d’incorporer des produits à base de plantes dans leur alimentation. On doit être capable de répondre à cette demande-là. »