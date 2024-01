Dans un communiqué, Enerkem explique « avoir atteint ses objectifs ». L’usine, qui a coûté beaucoup plus cher que prévu et qui a subi de nombreux retards, était présentée comme « la première installation commerciale au monde de transformation des déchets en biocarburants ».

L’entreprise québécoise Enerkem ferme sa seule usine en activité, celle d’Edmonton en Alberta, qui devait être la première application commerciale de sa technologie de transformation des déchets non recyclables en éthanol.

Dans un communiqué, l’entreprise explique « avoir atteint ses objectifs ». L’usine, qui a coûté beaucoup plus cher que prévu et qui a subi de nombreux retards, était présentée comme « la première installation commerciale au monde de transformation des déchets en biocarburants ».

Enerkem Alberta Biofuels (AEB), un projet dans lequel la ville d’Edmonton avait investi des sommes importantes, devait produire 38 millions de litres d’éthanol, un biocarburant dont la demande est en hausse.

« Grâce aux connaissances acquises à EAB, Enerkem, avec le soutien de ses investisseurs stratégiques, continuera de se concentrer sur le développement et la commercialisation de sa technologie à l’échelle mondiale », a fait savoir l’entreprise.

Enerkem poursuit cette ambition depuis plus de 20 ans. Avec des partenaires, l’entreprise développe un autre projet du même genre à Varennes au Québec, avec de l’hydrogène vert comme source d’énergie.

« Recyclage Carbone Varennes utilise la technologie novatrice d’Enerkem, combinée à l’un des plus grands électrolyseurs au monde, afin de produire des biocarburants et des produits chimiques à partir de déchets non recyclables et de biomasse résiduelle », explique l’entreprise sur son site internet.