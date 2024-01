La firme montréalaise d’ingénierie du bâtiment BPA agrandit son marché vers les Maritimes avec l’acquisition de l’entreprise M & R Engineering, implantée à Halifax.

Pour cette firme nommée auparavant Bouthillette Parizeau et Associés, il s’agit de la quatrième acquisition de croissance depuis une prise de participation à son capital par la Caisse de dépôt et placement du Québec, en juin 2022.

Cette fois-ci, selon Patrick St-Onge, premier vice-président de BPA, « en intégrant M & R et ses 55 employés, nous renforçons notre présence dans l’est du Canada et nous nous positionnons pour offrir des services dans le Canada atlantique.

« BPA est un chef de file en matière de décarbonation des bâtiments et l’intégration de M & R à notre équipe renforce encore davantage notre capacité à accompagner nos clients dans la transition énergétique. »

Du côté de la haute direction de M & R, Denis Morris, associé principal, souligne que sa firme et BPA s’étaient déjà trouvé « des valeurs communes » au fil de leurs collaborations dans plusieurs projets dans les provinces maritimes et ailleurs au Canada. « En nous joignant à BPA, nous renforçons notre position sur le marché en accédant à de l’expertise et à des ressources pour rehausser notre compétitivité », indique M. Morris dans le communiqué d’annonce de la transaction transmis à La Presse.

Au terme de cette transaction que l’on décrit sommairement à « plusieurs millions de dollars », les employés et les dirigeants de M & R et de BPA demeureront tous salariés de BPA.

Un « leader » dans le domaine

Selon Dominic Latour, PDG de BPA, l’acquisition de M & R « s’inscrit dans nos objectifs stratégiques d’élargir nos équipes et d’intégrer leur vaste expérience en mécanique et électricité (du bâtiment) afin de consolider notre position de leader dans le domaine de la décarbonation des bâtiments ».

D’ailleurs, cette acquisition de M & R constitue un autre jalon du plan de développement pancanadien et de croissance accélérée de BPA qui s’est mis en place depuis 2022 avec l’appui financier de la Caisse de dépôt et placement.

Avant l’acquisition de M & R, annoncée mercredi, BPA avait réalisé trois transactions à quelques mois d’intervalle durant l’année 2023.

En avril, BPA avait agrandi son empreinte d’affaires en Ontario en acquérant la firme d’ingénierie de structure Cleland Jardine Engineering, établie à Ottawa.

Deux mois plus tard, en juin 2023, BPA a mis la main sur la firme d’ingénierie du bâtiment Unigec, établie au Saguenay.

Enfin, il y a un mois, en décembre 2023, BPA a encore rehaussé sa présence en Ontario avec l’acquisition de la firme torontoise The Mitchell Partnership (TMP), qui est aussi spécialisée en ingénierie du bâtiment.

Méconnue du grand public parce qu’elle œuvre à l’ombre des grandes sociétés de génie multidisciplinaires comme AtkinsRéalis (ex-SNC-Lavalin) et WSP Global, la firme BPA regroupe maintenant plus de 700 spécialistes en ingénierie du bâtiment.

Du siège social à Montréal, le réseau d’établissements de BPA s’étend désormais dans les principales villes du Québec ainsi qu’à Toronto et à Ottawa en Ontario, à Vancouver et à Edmonton dans l’Ouest canadien, et à Halifax en Nouvelle-Écosse.