(Toronto) Indigo Books & Music a mis à pied un nombre indéterminé d’employés cette semaine dans le cadre des efforts continus du détaillant pour rationaliser ses opérations.

La Presse Canadienne

La porte-parole d’Indigo, Melissa Perri, a déclaré dans un courriel à La Presse Canadienne que les coupes découlent du plan stratégique de l’entreprise visant à retrouver la rentabilité.

Indigo a connu plusieurs trimestres de pertes et une vague de changements au sein de la direction et du conseil d’administration au cours de l’année dernière.

Plus récemment, la société a déclaré une perte nette de 22,4 millions au deuxième trimestre, période au cours de laquelle la fondatrice et directrice générale Heather Reisman a pris sa retraite et a confié l’entreprise à Peter Ruis.

M. Ruis a quitté brusquement l’entreprise en septembre, entraînant le retour de Mme Reisman.

L’année dernière, la société a également été aux prises avec une cyberattaque en février qui a bloqué le site web d’Indigo et a vu quatre de ses dix administrateurs quitter son conseil d’administration, l’une des membres attribuant sa démission à de mauvais traitements.

« Bien que ce soit une décision difficile de se séparer d’employés précieux et talentueux, c’est la bonne décision pour notre entreprise et tous ceux que nous servons », a déclaré Mme Perri dans un courriel confirmant les mises à pied de cette semaine.