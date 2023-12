PHOTO DESEAN MCCLINTON-HOLLAND, THE NEW YORK TIMES

Dix-neuf mois après que des travailleurs d’Amazon de New York se sont syndiqués – une première aux États-Unis –, l’entreprise durcit son attitude envers la syndicalisation : elle sanctionne des travailleurs et en a même congédié un qui s’était fortement impliqué dans la campagne syndicale.

Ces sanctions font se demander si les employés d’Amazon sont libres d’approcher leurs collègues pour les persuader d’adhérer à un syndicat, un droit protégé par une loi fédérale. Selon le procureur du Conseil américain des relations de travail (NLRB), Amazon enfreint la loi par sa politique restreignant l’accès à ses installations par les employés hors de leurs heures de travail. Lors d’un procès à venir, le NLRB cherchera à faire annuler cette politique, invoquée par Amazon lors du congédiement.

Selon Amazon, les récentes mesures disciplinaires visaient strictement le non-respect des règles, et non la syndicalisation. La règle d’accès à l’entreprise hors des heures de travail est « légale et pleine de bon sens et nous comptons défendre notre position », a dit la porte-parole Lisa Levandowski.

Le travailleur licencié, Connor Spence, est un des fondateurs du syndicat d’Amazon, qui a remporté un scrutin d’accréditation l’an dernier. Après une scission au sein de la direction syndicale, M. Spence a participé à la création d’un groupe distinct visant à faire pression sur Amazon pour qu’elle négocie une convention collective à l’entrepôt JFK8, dans l’arrondissement de Staten Island.

PHOTO DESEAN MCCLINTON-HOLLAND, THE NEW YORK TIMES Connor Spence a été suspendu, puis congédié, pour avoir enfreint la politique d’accès à l’entreprise d’Amazon, qui interdit aux travailleurs de se trouver sur les sites d’Amazon en dehors de leurs heures de travail.

L’entreprise n’a pas entamé de négociations et fait appel de la victoire syndicale de 2022 à JFK8.

En octobre, le groupe de M. Spence et quelques dizaines d’employés ont débrayé pour réclamer de meilleurs salaires et qu’Amazon confie aux femmes enceintes des tâches moins pénibles (ce qu’Amazon refuse, selon le groupe).

Spence a été suspendu pour avoir enfreint la politique d’accès à l’entreprise, qui interdit aux travailleurs de se trouver à l’intérieur des bâtiments d’Amazon ou dans les zones de travail extérieures en dehors de leurs heures de travail.

M. Spence a déclaré qu’il était là hors de ses heures pour soutenir le débrayage d’octobre et en planifier un autre à venir, et que ses actions syndicales étaient protégées par le droit du travail fédéral. Il a porté plainte au NLRB, accusant Amazon de pratiques déloyales.

Le 29 novembre, durant sa suspension, M. Spence a été congédié pour avoir enfreint la politique d’accès en octobre.

D’autres travailleurs participant à l’organisation syndicale affirment avoir reçu des sanctions disciplinaires d’Amazon au cours des dernières semaines.

Cet article a été publié dans le New York Times