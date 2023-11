(Montréal) L’action de Nuvei prenait plus de 20 % mercredi, en début d’après-midi, après que la société a signalé que ses revenus avaient grimpé de plus de 50 % au plus récent trimestre, en plus de revoir à la hausse ses prévisions financières.

La Presse Canadienne

La société montréalaise spécialisée dans la technologie de paiements a réalisé une perte de 18,1 millions US, soit 14 cents US par action, pour son trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à un bénéfice net de 13,0 millions US, ou 8 cents US par action, lors de la même période l’an dernier.

Les revenus de Nuvei ont totalisé 304,9 millions US au plus récent trimestre, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 197,1 millions US un an plus tôt.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Nuvei a atteint 39 cents, un résultat inférieur à celui de 43 cents du même trimestre l’an dernier.

Dans ses perspectives, Nuvei a indiqué s’attendre à ce que ses revenus pour l’ensemble de l’exercice 2023 s’établissent entre 1,18 milliard US et 1,20 milliard US, alors que ses prévisions précédentes visaient un chiffre d’affaires entre 1,17 milliard US et 1,20 milliard US. Le bénéfice ajusté avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement pour l’exercice devrait s’établir entre 427 millions US et 435 millions US, plutôt qu’entre 417 millions US et 432 millions US.

L’action de Nuvei prenait, mercredi après-midi, 4,78 $, soit 22 %, pour se négocier à 26,47 $ à la Bourse de Toronto.