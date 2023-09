L’entrepreneur du Réseau Outgo accusé par le gendarme financier

L’Autorité des marchés financiers (AMF) poursuit un homme d’affaires de Québec, Yanik Guillemette, et son entreprise Réseau Outgo, spécialisée en commerce électronique de cartes-cadeaux et forfaits-cadeaux aux consommateurs, sous des accusations de fraude et « d’exercice illégal de l’activité de courtier » pour avoir sollicité des placements sans les autorisations réglementaires requises.