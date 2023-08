Les pilotes avaient fait grève le 2 septembre 2022, et Lufthansa, premier transporteur européen, avait dû annuler presque tous ses vols ce jour-là. Les deux parties ont depuis négocié pour un accord tarifaire durable.

Accord tarifaire conclu entre Lufthansa et ses pilotes

(Francfort) Les pilotes de Lufthansa ont obtenu des hausses de rémunération de plus de 17 % au total mettant fin à un conflit tarifaire de plusieurs mois avec la direction du groupe aérien et à la menace de grèves, ont indiqué jeudi syndicats et direction.

Agence France-Presse

« Nous sommes parvenus à un résultat de compromis après un an et demi de négociations », a annoncé le syndicat Vereinigung Cockpit ( VC ) saluant un accord valable jusqu’à fin 2026.

« L’accord tarifaire crée une stabilité opérationnelle, une fiabilité pour les clients et une sécurité de planification supplémentaire pour Lufthansa Airlines dans les années à venir », a salué le groupe dans un communiqué distinct.

« D’un point de vue économique, cette issue n’est pas facile pour nous », souligne toutefois Lufthansa qui a accepté d’augmenter le salaire de quelque 5200 pilotes de 17 % au total sur trois ans. S’y ajoutent un versement unique de 3,75 % du salaire fixe annuel, plafonné à 3000 euros, et une amélioration de la rémunération variable basée sur les performances de l’entreprise.

Les pilotes avaient fait grève le 2 septembre 2022, et Lufthansa, premier transporteur européen, avait dû annuler presque tous ses vols ce jour-là. Les deux parties ont depuis négocié pour un accord tarifaire durable.

Près de 95 % des pilotes membres du syndicat ont participé à la consultation organisée depuis début août, selon Vereinigung Cockpit, seule organisation de pilotes, et 65,5 % ont voté en faveur de l’accord.

Après deux années de crise liée à l’impact de la pandémie de COVID-19, Lufthansa est revenu dans le vert et s’attend à réaliser cette année l’un des meilleurs résultats de son histoire.

Durant la crise sanitaire, le transporteur n’avait dû son salut qu’à des aides publiques aujourd’hui remboursées.

L’inflation en Allemagne a légèrement reculé en juillet, à 6,2 % sur un an, mais reste particulièrement élevée par rapport à la moyenne européenne et à l’objectif de 2 % de la Banque centrale européenne.