(New York) Un nouveau géant mondial du luxe devrait voir le jour en 2024 grâce au mariage annoncé jeudi des enseignes Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman avec Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, des marques portées par un aréopage de célébrités sur les tapis rouges.

Elodie MAZEIN Agence France-Presse

Le groupe américain Tapestry ( Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman) a annoncé la signature d’un « accord définitif » pour acheter la société Capri, maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo.

Le nouveau groupe pourra s’enorgueillir de la très longue liste d’artistes et autres vedettes qui choisissent ses marques, comme Bella Hadid ( ambassadrice de Michael Kors et Versace ), Nicole Kidman, Taylor Swift, Angelina Jolie ou encore Heidi Klum, Lizzo, Olivia Cooke, Jennifer Lopez.

« L’association de Coach, Kate Spade, et Stuart Weitzman avec Versace, Jimmy Choo et Michael Kors crée une nouvelle maison du luxe puissante et mondiale », a commenté Joanne Crevoiserat, patronne de Tapestry, citée dans un communiqué.

Selon Neil Saunders, analyste de GlobalData, le nouveau groupe devrait se hisser au quatrième rang du luxe dans le monde avec une part de marché autour de 5,1 % derrière les géants français LVMH, Kering et Chanel.

Dans la seule région Amérique, il serait en deuxième position ( 6 % ), loin derrière LVMH ( 21,4 % ).

Le chiffre d’affaires cumulé dépasse les 12 milliards de dollars.

L’opération d’un montant de 8,5 milliards de dollars devrait être finalisée courant 2024.

« Étape logique »

« Les entreprises américaines du luxe regardaient depuis longtemps avec envie leurs homologues européennes », a relevé M. Saunders, soulignant que c’était la « volonté de faire de même » qui a poussé Tapestry et Capri à unir plusieurs marques chacun de leur côté.

« L’acquisition de Capri par Tapestry est la prochaine étape logique sur le chemin pour créer une puissante maison du luxe mondiale », a-t-il souligné.

Les deux conseils d’administration ont approuvé cette union à l’unanimité, mais elle reste suspendue à l’obtention du feu vert des actionnaires de Capri et des autorités réglementaires.

John Idol, patron de Capri, a assuré qu’en rejoignant Tapestry « nous aurons des ressources plus importantes et des capacités pour accélérer notre internationalisation tout en préservant l’ADN unique de nos marques ».

« Il s’agit d’une étape majeure pour Capri », a-t-il relevé.

Les deux entreprises sont « très complémentaires » en termes de répartition géographique, l’une étant plus présente en Asie — Tapestry réalise 65 % de son activité en Amérique et 29 % en Asie — et l’autre plus présente en Europe — Capri génère 56 % en Amérique, 28 % en Europe/Moyen-Orient et 16 % en Asie.

« Nous pouvons apprendre beaucoup de la façon dont ils ont bâti leurs marques en Europe », a relevé Mme Crevoiserat lors d’une audioconférence avec des analystes, ajoutant que Michael Kors était une « marque forte » avec « une base de consommateurs plus jeunes et plus variés ».

La nouvelle entité emploiera plus de 33 000 personnes.

« L’échelle et les synergies en font une bonne affaire », ont estimé les analystes de TD Cowen dans une note intitulée « L’éloquence du luxe ( Tapestry ) ajoute du glamour ( Capri ) — une fascinante association ».

Vers 12 h 30 ( heure de l’Est ), le titre Tapestry chutait de 14,14 % à 35,41 dollars à la Bourse de New York. D’après Zachary Warring, de CFRA, cette baisse s’explique par la suspension des rachats d’action.

Celui de Capri bondissait de 56,37 % à 54,12 dollars, se rapprochant du prix de l’offre.